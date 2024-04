40 Vagas Disponíveis para o Curso de Contabilidade Noturno na EMEF Mário Bianchi em Santo Antônio de Posse

Os aspirantes a profissionais da contabilidade na região têm uma oportunidade imperdível diante de si. A EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Mário Bianchi, localizada em Santo Antônio de Posse, está oferecendo 40 vagas para o curso de Contabilidade no período noturno.

A sala de aula descentralizada, da ETEC (Escola Técnica Estadual) Pedro Ferreira Alves, proporciona uma atmosfera educacional propícia ao aprendizado, equipada com tecnologia de ponta e ambiente adequado para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de maio, oferecendo aos interessados uma chance de investir no seu futuro profissional. Para se candidatar, basta entrar em contato pelos números de telefone (19) 3862-0888 ou (19) 3862-0177 e obter todas as informações necessárias sobre o processo de inscrição e os documentos exigidos ou acesse: www.vestibulinhoetec.com.br