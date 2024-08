41ª Expoflora deve atrair mais de 300 mil visitantes

Águas de Holambra participa da maior feira de flores do Brasil com muitas novidades

A partir desta sexta-feira (30), Holambra – a Cidade das Flores – se transforma na Capital Nacional das Flores com o início da 41ª Expoflora. O Município recebe, todos os anos, milhares de turistas que encontram ali uma profusão de cores, arquitetura e culinária diferenciadas e a possibilidade de conhecer mais de perto a cultura holandesa. Mas é com a Expoflora, o maior festival de flores e plantas do Brasil, que o município vive o seu auge, todos os anos.

Durante cinco finais de semana – até o dia 29 de setembro, a Expoflora deve receber, aproximadamente, 300 mil pessoas vindas dos quatro cantos do Brasil.

A Águas de Holambra, pela primeira vez desde que chegou na cidade, há oito anos, terá um estande na feira. “Temos orgulho de ter contribuído para a universalização do saneamento no município e consequentemente para o desenvolvimento socioeconômico, o que inclui o turismo e essa grande festa”, diz o diretor presidente da Águas de Holambra, André Borges. “Cuidar da água é cuidar também da saúde das pessoas, do meio ambiente e da cultura local. Desta forma, participamos indiretamente da produção de tamanha profusão de flores e da Expoflora”, completa André.

A maior festa das flores do Brasil tem cerca de 300 produtores florais, responsáveis por um show de aromas, cores e formatos, o que que faz com que os visitantes voltem todos os anos. Mas a Expoflora vai além: oferece aos visitantes apresentação cultural, gastronomia holandesa e a tradicional Chuva de Pétalas, que emociona o público todos os anos.

No estande da Águas de Holambra, o visitante conhecerá um pouco mais sobre a empresa e sobre a Aegea Saneamento, da qual a concessionária faz parte. Também poderá ter a experiência, por meio de realidade virtual e outras atividades, de entender mais sobre o tratamento de esgoto e do ciclo da água.

“Estamos preparando uma surpresa para os visitantes da festa que gostam de tirar fotos e registrar cada momento do passeio. As fotos tiradas durante o passeio pela Expoflora poderão concorrer a prêmios”, comenta a coordenadora de Comunicação da Águas de Holambra, Andréia Ferreira. “A partir da segunda semana da festa teremos mais informações no estande”, explica.

O estande da Águas de Holambra na Expoflora fica logo na entrada principal, depois das catracas ao lado da Casa do Mascote.

