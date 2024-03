4ª edição do Festival de Orquídeas e Flores começa no Dia da Mulher

Evento gratuito em Campinas oferece diferentes espécies também à venda, junto com de mais de 150 itens e acessórios para cultivo

O Dia Internacional das Mulheres promete ser ainda mais especial este ano para Campinas e região. Começa no dia 8, na Estação Cultura de Campinas, a 4ª edição do Festival de Orquídeas e Flores, preenchendo as ruas com os mais incríveis perfumes e as mais belas cores. O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campinas.

Com entrada gratuita, o evento trará milhares de flores para admiração do público durante o final de semana, além da venda de centenas de espécies de orquídeas e mais de 150 itens e acessórios, como substratos especiais, vasos, insumos, adubos, fertilizantes, entre outros.

“As orquídeas possuem espécies tão diferentes e fascinantes, que prometem ser ótimos presentes para as mulheres neste dia especial. Além do evento apresentar uma variedade gigante dessas flores, oferece a venda a valores acessíveis, possibilitando que as pessoas adquiram também os acessórios e itens para o cultivo da orquídea, o que deixa o presente ainda mais completo”, ressalta Renato Piquetti Louro, proprietário da Mundo NPK, que traz para a mostra acessórios nacionais e importados para o cultivo de orquídeas e plantas ornamentais.

O Festival oferece ainda área para alimentação, palestras de cultivo e feira de artesanato. Na sexta-feira, dia 8, os visitantes poderão visitar o evento das 14h às 18h, no sábado, 9, das 9h às 18h, e no domingo, 10, das 9h às 16h. A Estação da Cultura de Campinas fica na Praça Mal. Floriano Peixoto, no Centro.

Serviço:

4º Festival de Orquídeas e Flores

Local: Estação Cultura de Campinas

Endereço: Praça Mal. Floriano Peixoto, no Centro

Entrada Gratuita

Datas e horário

8 de março, sexta – 14h às 18h

9 de março, sábado – 9h às 18h

10 de março, domingo – 9h às 16h