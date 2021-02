4G fecha 2020 com redes em 5.275 municípios brasileiros

O Brasil fechou 2020 com as redes de 4G em 5.275 municípios, onde moram 98,8% da população do país. Segundo balanço da Conexis Brasil Digital, durante o ano passado, 421 novos municípios receberam a infraestrutura de quarta geração, o que representa um crescimento de 9% em relação a 2019. O ritmo acelerado de expansão da conectividade permitiu a conexão de mais de um novo município por dia com 4G.

No ano passado, 20 milhões de novos chips 4G foram ativados, representando um crescimento de 13% frente a 2019 e totalizando 173,7 milhões de acessos. Junto com o 3G, a banda larga móvel já está em todos os municípios brasileiros e fechou 2020 com um total de 207 milhões de acessos, crescimento de 5,3 % no ano. O 3G, por sua vez está em está em 5.534 municípios, onde moram 99,9% da população nacional.

“Em 2020 ficou patente a importância da conectividade para a população e a economia brasileira. Neste ano de 2021, a conectividade deve estar entre as prioridades das políticas públicas para permitir alcançar as regiões mais remotas e a população mais vulnerável”, afirmou Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis, a nova marca do SindiTelebrasil.

Considerados os acessos fixos e móveis, o Brasil fechou 2020 com um total de 243 milhões de acessos no País, com crescimento de 6% em relação a 2019. Destes, 36 milhões são em banda larga fixa, aumento de 9,4% em relação ao ano anterior com a adição de 3 milhões de novos acessos.

Segundo balanço de 2020, considerando todos os serviços de telecomunicações (telefonia célula e fixa, banda larga e TV por assinatura), o Brasil totalizou 315 milhões de acessos, o que representou um crescimento de 2,1% de crescimento frente a 2019.

