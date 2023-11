4º COPA DE HANDEBOL DO INTERIOR

Aconteceu na tarde de domingo (26), a final da 4º Copa da Liga de Handebol do Interior (LHI), realizada no Ginásio Municipal Poliesportivo Antonio Damiano. A disputa entre Catanduva e Porto Feliz, resultou em um placar de 31X25 para Catanduva.

Das 10 equipes programadas, 4 cancelaram a presença de última hora, participando somente as equipes de Porto Feliz, Smel Catanduva, Handebol Cabreúva, AAEKI Limeira e duas equipes Cosmopolenses nesta 4º etapa da Copa do Interior.

A L.H.I é hoje uma das maiores ligas de handebol do Estado de São Paulo, fundada pelo ex-atleta de handebol cosmopolense Jefferson Silva.

COLOCAÇÃO

Handebol Catanduva – Campeão da 4º Copa do Interior

Handebol Porto Feliz – Vice-Campeão da 4º Copa do Interior

AAEI Limeira – Terceiro Colocado da 4º copa do Interior

Os últimos jogos finais da Liga de Handebol do Interior, últimas categorias, acontecerão nos dias 09 e 10/12, sendo 16 jogos no total, com as participações das equipes adulto masculino e feminino de Cosmópolis, disputando a medalha de bronze.