4º Encontro de Autos Clássicos na Estância Hidromineral de Socorro entre os dia 22 e 24 de março no Centro Cultural Movimento!

A organização espera receber não só os apaixonados pelo antigomobilismo

São Paulo, março de 2024 – O cenário nostálgico da Antiga Estação Ferroviária da Mogyanna, agora sede do Centro Cultural Movimento, será o palco do 4º Encontro de Autos Clássicos de Socorro. Este evento anual, que celebra a paixão por veículos antigos e a cultura das feiras de antiguidades, acontecerá entre os dias 22 e 24 de março de 2024, marcando o retorno deste encontro tradicional na comunidade automobilística e de colecionadores.

A paixão pelo antigomobilismo transcende a simples admiração por veículos antigos; ela reflete um fascínio pela história, design, e a engenharia de épocas passadas. Este amor por carros clássicos une gerações, criando uma comunidade vibrante de entusiastas, colecionadores, e admiradores que valorizam não apenas a estética e a originalidade, mas também a narrativa que cada veículo carrega consigo.

“O antigomobilismo é mais do que um hobby; é uma ponte para o passado, uma maneira de preservar e compartilhar a história viva. Cada carro clássico tem sua própria história, sua própria alma. Aqui no Centro Cultural Movimento, nós nos dedicamos a celebrar essa paixão, trazendo pessoas de todas as idades e caminhos de vida para mais perto dessa arte em movimento. Nossa agenda de eventos é uma homenagem a essa paixão universal, uma oportunidade para reviver épocas gloriosas e criar novas memórias.” – Carlãozinho Coachman, curador do Centro Cultural Movimento e responsável pela agenda de eventos do CCM.

Sob a curadoria de Carlãozinho Coachman, o Centro Cultural Movimento se torna um epicentro cultural que celebra o antigomobilismo, proporcionando um espaço onde a história dos veículos antigos é admirada, estudada, e, mais importante, compartilhada com o público. Esta é uma jornada apaixonante pelo tempo, trazendo à vida as inovações e o design icônico que definiram gerações.

Detalhes do Evento:

Data: 22 a 24 de março de 2024

Horário: 15h do dia 22 até 18h do dia 24

Local: Centro Cultural Movimento, Praça Rachid José Maluf, 83, Centro, Socorro – SP

Informações Importantes para o final de semana do evento:

Inscrição: 1kg de alimento não perecível

Benefícios: Meia entrada no museu para maiores de 60 anos, menores de 12 anos, professores da rede pública, estudantes, policiais, militares e proprietários de automóveis antigos.

Este evento é uma oportunidade única para admiradores de carros clássicos e entusiastas de antiguidades se reunirem e compartilharem suas paixões. Além de apreciar uma vasta exposição de veículos antigos, os visitantes poderão desfrutar das instalações do Centro Cultural Movimento e contribuir com a comunidade local através da doação de alimentos não perecíveis.

O 4º Encontro de Autos Clássicos de Socorro conta com o apoio de importantes mantenedores e parceiros como Socopisos, Cine Orlandi, Ecobier, Moto Classic Museum, Abraciclo, 1A99, entre outros, reforçando o compromisso da região com a cultura automobilística e a preservação histórica.

Aproveite também para conhecer a cidade que tem o selo Socorro Destino Duas Rodas, a Chopperia Duas Rodas e explorar a rica cultura local através da parceria com a mObgraphia.

Para mais informações sobre o evento e como participar, entre em contato com o Centro Cultural Movimento. Não perca esta viagem nostálgica pelo mundo dos veículos clássicos na bela Estância Hidromineral de Socorro. Venha fazer parte desta celebração da história e da cultura automobilística!

E para quem está pensando em esticar o final de semana na cidade algumas dicas legais do que fazer na cidade.

Hospedagem parceira do CCM – (19) 9 9747-6039 – Pousada Encantos de Socorro – Uma hospedagem aconchegante que promete ser o refúgio perfeito após um dia cheio de aventuras. Com um ambiente acolhedor e uma equipe pronta para receber os apaixonados por antigomobilismo e os motociclistas que visitam o Centro Cultural Movimento, a Pousada Encantos de Socorro oferece o conforto necessário para recarregar as energias.

Sugestões de atividades de aventura em Socorro – www.socorro.tur.br

Rafting com Base 44: Encare as corredeiras e sinta a adrenalina correr nas veias com uma equipe especializada, garantindo segurança e muita diversão.

Balanço Gigante Swing Rock: Experimente o balanço gigante para uma dose extra de emoção, admirando vistas incríveis.

Voo de Balão e Duplo de Parapente: Veja Socorro de cima, uma experiência única que oferece uma perspectiva diferente da beleza natural da região.

Standup Paddle e Tirolesa: Para as amantes da água e de aventuras aéreas, essas atividades prometem momentos inesquecíveis.

Passeios de Quadriciclo, a Cavalo, Trilhas e Cachoeiras: Explore a natureza exuberante de Socorro de várias maneiras, seja sobre quatro rodas, a cavalo ou a pé.

Visita aos Mirantes para Apreciar o Pôr do Sol: Finalize o dia com um espetáculo da natureza, um pôr do sol de tirar o fôlego.

Experiências Gastronômicas: Deleite-se com as opções culinárias que Socorro oferece, desde o tradicional Pan de Palo na Pedra Bela Vista até a sofisticação do La Rivière Bistrô.

Como Chegar:

De São Paulo a Socorro:

•Distância: Cerca de 132 km.

•Como Chegar: A rota mais comum é pegar a Rodovia Fernão Dias (BR-381) até Bragança Paulista e depois seguir pela Rodovia Capitão Barduíno (SP-008) até Socorro.

De Campinas a Socorro:

•Distância: Cerca de 110 km.

•Como Chegar: A melhor rota é através da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340) até Mogi-Mirim, e então pegar a Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147) e Rodovia Limeira-Socorro (SP-147/SP-065) até Socorro.

De Santos a Socorro:

•Distância: Aproximadamente 200 km.

•Como Chegar: Inicie pela Rodovia dos Imigrantes ou Anchieta até São Paulo, depois pegue a Rodovia Fernão Dias (BR-381) até Bragança Paulista, seguindo pela Rodovia Capitão Barduíno (SP-008) até Socorro.

De Poços de Caldas a Socorro:

•Distância: Cerca de 200 km.

•Como Chegar: Utilize a Rodovia BR-146 e depois a MG-295 em direção a São Paulo, seguindo as indicações para a Rodovia SP-350 até Andradas e, em seguida, a SP-344 até Águas da Prata, continuando pela SP-342 até Socorro.

De Paraty a Socorro:

•Distância: Cerca de 300 km.

•Como Chegar: Siga pela BR-101 até São Paulo, depois acesse a Rodovia Fernão Dias (BR-381) em direção a Bragança Paulista, seguindo pela Rodovia Capitão Barduíno (SP-008) até Socorro.

De Campos do Jordão a Socorro:

•Distância: Cerca de 160 km.

•Como Chegar: A rota mais direta é pegar a SP-123 até Taubaté, depois seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até São José dos Campos, acessar a Rodovia Dom Pedro I (SP-065) até Itatiba e, por fim, seguir pela Rodovia das Estâncias (SP-360) e Rodovia Capitão Barduíno (SP-008) até Socorro.

Serviço: 4º Encontro de Autos Clássicos

Data: 22 a 24 de março de 2024

Horário: 15h do dia 22 até 18h do dia 24

Local: Praça do Amanhã – CCM

Antiga Estação Ferroviária – Praça Rachid José Maluf, 83

Informações: (11) 9 6343-1398

Acesse: www.centroculturalmovimento.com.br