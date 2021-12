4º Torneio de Bets de Pedreira será disputado no dia 12 de dezembro

O evento será no Clube Recreativo Vale Verde

Contando com a organização do Circuito Mais Brasil Eventos em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, no domingo, 12 de dezembro, a partir das 8h30, estará acontecendo nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde, o 4° Torneio de Bets – Taco de Rua.

As inscrições serão efetuadas das 8h30 às 9h, para as categorias Infantil, Adulto e Veterano, por duplas e será cobrada a doação de 5 (cinco) quilos de arroz em prol de entidades. Os tacos deverão ser de madeira com largura máxima de 6 (seis) centímetros e o comprimento e espessura livres, cada dupla deve levar o seu taco. A bolinha será fornecida pela Comissão Organizadora.

O jogo terminará em 14 pontos, contados de 2 em 2, quem pegar vitória marca 14 pontos. “Vitória será quando o rebatedor pegar a bolinha no alto e gritar ‘Vitória’ sem deixar cair no chão, se não gritar segue o jogo”, ressalta o organizador Moacir Bueno.

A casinha ficará sempre atrás do rebatedor, sendo que qualquer ocasião que a bolinha atingir a casinha e derrubar, a dupla adversária entrega o bets. O que será queimado sempre será a casinha e nunca o adversário, devendo o rebatedor permanecer com o bets dentro do círculo para não ser queimado. “Não poderá ameaçar jogar e não haverá meia jogada, quando a bolinha parar no meio do campo, deverá o lançador buscá-la e quem estiver como rebatedor não poderá rebatê-la, pois se rebater perderá o bets”, enfatiza Bueno.

Ainda segundo o Regulamento, se o rebatedor der três bateadas para trás deverá entregar o bets para outra dupla, sendo descontados 2 pontos para cada bateada, se o rebatedor batear mais de uma vez no mesmo arremesso perderá o bets, o mesmo ocorrendo com a bolinha parada, se a casinha cair em qualquer situação perderá o bets, salvo por força da natureza, no caso o vento. O lançador poderá ultrapassar o campo quando para ajudar na recuperação da bolinha, podendo derrubar a casinha de qualquer local, completados 14 pontos, a dupla deverá cruzar os bets no meio do campo.

O sistema de chaves será simples podendo haver repescagem dos campeões para a disputa do terceiro lugar, as duplas campeã, vice-campeã e terceiro lugar serão premiadas com troféus.