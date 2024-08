5 coisas que todo empreendedor precisa saber antes de abrir uma empresa

Planeja abrir uma empresa e se unir aos 42 milhões que empreendem no Brasil, mas não sabe por onde começar? As dicas abaixo podem ajudar! Elaboradas por Roberta Chaves, gestora empresarial e autora do livro As Empreendedoras de Marselha, as sugestões concebem desde metodologias para realizar um plano de negócios, até técnicas de vendas – necessárias para todas as pessoas autônomas que sonham com o próprio negócio. Confira:

1. Faça um plano de negócios

Para ter uma visão geral da futura empresa, faça um plano com o Modelo Canvas. No geral, é preciso responder a quatro perguntas principais: “O quê? (Qual a sua proposta de valor? O que você oferece aos clientes?)”; “Como? (Quem são seus principais parceiros? Quais são as atividades-chave no processo de entrega do produto ou serviço? Quais são os recursos que você precisa para que seu negócio funcione?)”; “Quem? (Quem é o seu público-alvo? Quais são os seus canais de divulgação? Como você se relaciona com seus clientes?)”; e “Quanto? (Quais são os seus custos?)”.

Esse planejamento não é estático: mude-o pelo menos uma vez por ano, pois o mercado se transforma constantemente, seu negócio precisa se adaptar e seguir as tendências do mundo.

2. Tenha uma boa gestão financeira

Um erro cometido por muitos empreendedores é misturar as despesas da empresa com as pessoais. Defina um pró-labore, ou seja, o valor do seu serviço para recebê-lo mensalmente. No começo, pode ser difícil “se pagar”, mas essa é sua garantia de segurança.

Além disso, tenha controle das próprias finanças: estabeleça um orçamento para não gastar mais do que ganha; categorize as despesas entre “essenciais”, como aluguel e alimentação, e “não essenciais”, como entretenimento. Faça sempre uma reavaliação para saber onde pode economizar e lembre-se de pagar todas as dívidas, iniciando por aquelas que tem juros altos.

Também aprenda sobre investimento para seu dinheiro render por muito tempo, como em ações e imóveis, e se proteja com seguro de vida e saúde para prevenção em caso de imprevistos.

3. Técnicas de vendas

As vendas têm um processo básico composto por: preparação sobre o produto que será oferecido; abertura para recepcionar o cliente; sondagem das necessidades daquele possível comprador; demonstração de interesse no que o cliente tem a dizer; argumentação para mostrar as funcionalidades do produto e como atende às necessidades; permissão para aquele cliente avaliar com calma sobre a compra; e avaliação da satisfação do cliente após adquirir o produto. Estude sobre cada etapa e as domine!

4. Inteligência emocional para liderar pessoas

É preciso ter capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, bem como de compreender e influenciar os outros. Uma habilidade crucial para o sucesso pessoal e profissional, ela tem componentes como: consciência e controle emocional, automotivação, empatia e habilidades sociais.

É importante dominá-la para uma liderança eficaz, tomada de decisões, construção de uma comunicação clara e gerenciamento de conflitos no ambiente de trabalho. Ao colocar em prática, existem mais chances de você manter o bem-estar da equipe, melhorar a produtividade dos colaboradores e reter talentos.

5. Gestão de tempo

Você só tem 24 horas no dia – então gerencie esse tempo de uma forma que se adapte ao seu estilo de vida. Para isso, você pode colocar em prática o seguinte método: dedique 70% para aquilo que define como importante. As urgências devem ser feitas no 20% do seu tempo com ações corretivas e proativas para evitar acidentes, reclamações e outras demandas. Para o supérfluo, se não puder ser deletado, dedique 10% do horário de trabalho.

Sobre a autora: Empreendedora desde 2001, Roberta Chaves é formada em Gestão Empresarial e Negócios, tem MBA em Gestão Escolar, além de pós-graduação em Educação e Jogos. Mentora e escritora, fundou a Editora BOC com o objetivo de transformar vidas por meio do conhecimento e publica autores com ampla experiência profissional em suas respectivas áreas de atuação. Compromissada em ampliar o espaço da mulher no empreendedorismo, trabalhou como embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e como coordenadora do Núcleo de Empreendedoras do Centro Internacional de Estudos em Compras em São Paulo (CIEC-SP). Reuniu suas experiências profissionais no livro As Empreendedoras de Marselha para ajudar leitoras que querem se tornar ou já são donas do próprio negócio.

