5 falas da primeira comandante da PM de SP na cerimônia histórica de posse

Coronel Glauce Anselmo Cavalli assumiu o posto da maior polícia do país nesta quarta-feira (29)

A coronel Glauce Anselmo Cavalli fez história nesta quarta-feira (29) ao receber o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, posto ocupado de forma inédita por uma mulher em quase 200 anos de corporação.

Em cerimônia realizada na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital, ela fez seu primeiro discurso como comandante da tropa. Ao lado de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas e o secretário em exercício da Secretaria de Segurança Pública, coronel Henguel Ricardo Pereira, a nova comandante destacou o enfrentamento à violência contra as mulheres como prioridade.

Veja abaixo cinco trechos do discurso que mostram como será a liderança da coronel Glauce Anselmo Cavalli.

1 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

“O enfrentamento à violência doméstica e familiar será prioridade operacional no nosso comando. A Polícia Militar está diuturnamente nas ruas do Estado preservando a ordem. Os casos de violência doméstica ocorrem na maioria das vezes em ambiente familiar, dentro das residências, longe dos olhos dos patrulheiros e das câmeras de vigilância que compõem a Muralha Paulista. Fato este que ensejou um foco institucional de incentivo à mudança de comportamento das vítimas.

A violência doméstica não é algo novo, ela sempre existiu e o Estado de São Paulo, atento ao cumprimento do seu dever constitucional ampliou políticas públicas. Foram criadas as Delegacias de Defesa da Mulher, que deram ouvidos às vítimas por meio das cabines lilases que hoje estão presentes em todas as regiões do Estado e a evolução, senhores, continua. Sob meu comando, consolidaremos as cabines lilases nos centros de operações da Polícia Militar.

Ampliaremos o atendimento por videochamadas e abriremos os nossos quartéis para acolher estas vítimas com a implantação dos espaços lilases em salas de operações para garantir acolhimento humanizado em todo o estado. A integração com o aplicativo São Paulo Mulher Segura ampliará o acesso ao atendimento, permitindo o registro de ocorrências e o acionamento imediato da Polícia Militar, que a partir de maio será realizado pelas patrulhas lilases, homens e mulheres especializados para o atendimento desse tipo de delito.”

2 – PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA

“Trabalharemos intensamente para manter a redução histórica dos indicadores criminais no Estado de São Paulo, em especial em relação à taxa de 5,5 homicídios por 100 mil habitantes, a menor do Brasil. Mobilizaremos todos os nossos programas de policiamento e preservaremos a nossa capilaridade em todo o estado, por intermédio de todos os programas de policiamento. O grande desafio, senhores, do próximo período, muito embora os números de redução significativa dos índices criminais, isso é histórico também, é a gente garantir que esses números sejam refletidos na percepção de segurança da população. Esse é o nosso mote. Continuaremos protegendo e salvando vidas, mas sem descanso vamos transportar essa redução histórica de índices criminais na percepção de segurança de toda a população do Estado de São Paulo. Nossa maior missão permanece inalterada, proteger e salvar vidas.”

3 – ASFIXIA DO CRIME

“Daremos continuidade à metodologia já comprovadamente eficaz: a asfixia financeira das organizações criminosas, a ruptura de suas cadeias logísticas e a identificação e captura de suas principais lideranças. Para melhorar a percepção de segurança da população, fortaleceremos três pilares de atuação da polícia militar: prevenção, repressão imediata e o atendimento de emergência.”

4 – REPRESENTATIVIDADE

“Ser a primeira mulher a liderar a Polícia Militar do Estado de São Paulo em quase 200 anos não é uma vitória pessoal, senhores, mas uma conquista de todas as policiais militares que percorreram um caminho pavimentado, especialmente pelas pioneiras, conhecidas como as 13 mais corajosas de 1955, dentre elas a lendária comandante Hilda Macedo, que formaram o corpo de policiamento especial feminino e pelas igualmente corajosas e desbravadoras oficiais formadas de maneira inédita neste solo sagrado da centenária Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no início da década de 1990, as aspirantes de 1992.

Policiais militares femininas, parabéns a todas vocês, oficiais e praças, pela construção de um caminho de força e de sensibilidade que garantiu a consolidação de uma Polícia Militar mais justa, mais representativa e mais preparada para servir a sociedade paulista.”

5 – SERVIR AO PRÓXIMO

“Diante dessa história esplêndida da Polícia Militar, é imperativo que a minha liderança seja pautada pelos mais relevantes valores de um gestor público: a legalidade, a moralidade e a seriedade, a transparência, a coragem, o compromisso inabalável com a eficiência operacional na segurança pública e, sobretudo, a preocupação com o ser humano. Lembremos todos que o serviço do policial militar é uma grande oportunidade de auxílio ao próximo. E servir ao próximo é engrandecer a própria vida.”

Fonte Agência SP