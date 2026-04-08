MOGI GUAÇU, 149 ANOS: UMA CARTA DE GRATIDÃO À CIDADE QUE MORA NO MEU CORAÇÃO.

Escrever sobre Mogi Guaçu é, para mim, falar de origem, de doces lembranças e de tudo aquilo que moldou quem hoje eu sou. É impossível separar a minha história da história desta cidade que completa 149 anos e que carrego comigo em cada passo da minha trajetória, em cada canto desse país onde vou cumprir minha missão profissional.

Nasci e cresci aqui. Foi nas ruas de Mogi Guaçu que aprendi as primeiras lições de convivência, de respeito e de amor pela nossa cidade e o nosso povo. Foi aqui que construí amizades, formei valores e encontrei inspiração para sonhar com um futuro melhor.

Tenho muito orgulho das minhas raízes. Sou neto do saudoso Francisco Marchese, conhecido por muitos como um apaixonado e renomado passarinheiro, figura querida que marcou época em nossa cidade e que hoje dá nome a uma praça tão simbólica para os guaçuanos. É emocionante ver que sua memória continua viva, fazendo parte do cotidiano das famílias que frequentam aquele espaço.

Mas, se há alguém que representa para mim o verdadeiro significado de dedicação, força e amor, essa pessoa é minha mãe, Silvia. Foi com ela que aprendi que a vida se constrói com trabalho, honestidade e coragem para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Tudo o que conquistei até aqui tem muito da sua presença, do seu exemplo e dos valores que ela me ensinou.

Ao longo da vida, tive a oportunidade de estudar, me tornar engenheiro de telecomunicações e assumir responsabilidades importantes em instituições que trabalham pelo desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Em cada desafio, levo comigo a marca de Mogi Guaçu, uma cidade de gente trabalhadora, acolhedora e cheia de potencial.

Celebrar os 149 anos de Mogi Guaçu é celebrar as pessoas que fazem esta cidade acontecer todos os dias: trabalhadores, empreendedores, profissionais das mais diferentes áreas, jovens que sonham e idosos que carregam a sabedoria de tantas histórias vividas.

É também renovar a esperança no futuro. Uma cidade se constrói com memória, mas também com visão, com trabalho coletivo e com amor pelo lugar onde vivemos.

Neste aniversário, deixo aqui o meu abraço a cada guaçuano e guaçuana. Que possamos seguir cuidando de Mogi Guaçu com orgulho, responsabilidade e espírito de união.

Parabéns, minha cidade!

Com gratidão e carinho.

Vinicius Marchese

Engenheiro de Telecomunicações e Presidente licenciado do Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.