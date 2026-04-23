Atletas de Jaguariúna garantem classificação para final do Campeonato Paulista de Judô

Equipe do INCEEB conquista resultados expressivos em fase inter-regional realizada em Leme e avança para decisão estadual

A equipe do INCEEB Instituto Cultural Educacional Esportivo do Brasil, de Jaguariúna, conquistou importantes resultados no Campeonato Paulista Inter-Regional de Judô, realizado no dia 11 de abril de 2026, em Leme. A competição reuniu mais de 800 atletas de diversas regiões do estado.

Representando o município com apenas dois competidores, a equipe garantiu classificação para a fase final do estadual. A atleta Maria Luiza Teixeira conquistou o quinto lugar na categoria Sub-15, enquanto Uirá Neres Nascimento alcançou o terceiro lugar na categoria Júnior Sub-21, assegurando vaga entre os melhores do estado.

Além dos atletas, a equipe contou com o apoio de Renan Freire, Clayton Nery e Gustavo Veiga, que atuaram como staff, contribuindo diretamente para o desempenho e suporte durante a competição.

O trabalho é liderado pelo sensei Jr Teixeira, responsável pela formação e desenvolvimento dos atletas. Em declaração, ele destacou a importância da conquista e o comprometimento da equipe ao longo da preparação.

Segundo o técnico, a classificação vai além do resultado esportivo e representa o esforço diário dos atletas. Ele ressaltou a disciplina, a dedicação e o respeito ao processo como pilares fundamentais para alcançar o alto rendimento, além de reforçar que o projeto busca não apenas formar competidores, mas também cidadãos preparados para os desafios da vida.

A fase final do Campeonato Paulista de Judô está marcada para o dia 23 de maio, no Ginásio do Pinheiros, em São Paulo, onde os atletas classificados disputarão o título estadual.

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