Jaguariúna abre inscrições para Torneio Municipal de Tênis em duplas

Competição será realizada em junho e reúne atletas em diferentes categorias no Centro de Tênis do município

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para o Torneio Municipal de Tênis em duplas. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho por meio de formulário online ou contato com a Secretaria.

O torneio será disputado nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 6h30, no Centro de Tênis de Jaguariúna Gustavo Kuerten. A competição contará com as categorias Masculino A, B e C, além do Feminino Livre, com partidas realizadas em melhor de dois sets e super tie-break em caso de empate.

Serão selecionadas as oito primeiras duplas inscritas por categoria, com mínimo de quatro para realização das disputas. As demais ficarão em lista de espera. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre atletas e fortalecer o desenvolvimento do tênis no município.

Os campeões e vice-campeões de cada categoria serão premiados com troféus. Em caso de chuva ou imprevistos, a organização poderá ajustar o formato das partidas para garantir a conclusão da competição.

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