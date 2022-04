5 tecnologias que ajudam a combater o desperdício de água

De acordo com um levantamento do Instituto Trata Brasil, cerca de 40% da água potável no país é desperdiçada. Essa quantidade seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano. Por outro lado, a tecnologia, o surgimento de iniciativas públicas, e um foco maior na responsabilidade pessoal são peças-chave na economia de água.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniMetrocamp Wyden, Mônica Zuffo, aponta alguns exemplos de tecnologias de economia de água que podem garantir um impacto positivo no Brasil.

Banheiros com economia de água

A crescente popularidade de fabricantes de vasos sanitários sustentáveis, essas peças estão sendo projetadas para utilizar o mínimo de água possível. Um vaso sanitário com acionamento duplo usa um sistema de descarga ciclone de alta eficiência que requer apenas 1,28 galão de água por descarga. Para se ter ideia, os banheiros mais antigos usam de três a sete galões de água por descarga. Esses vasos mais modernos já estão no mercado e são fáceis de instalar. “Podemos esperar muitos outros acessórios nessa linha em breve”.

Torneiras economizadoras de água

Você sabia que substituir uma torneira velha e ineficiente por um modelo com sensor de desligamento pode economizar 700 galões de água por ano. Esse montante equivale à quantidade de água necessária para tomar 40 banhos. E se você não pode comprar uma torneira nova agora, é possível modernizar as que já existem na sua casa, com um aerador para diminuir o fluxo de água. Os principais fabricantes de torneiras já oferecem essas opções mais econômicas.

Chuveiros de baixo fluxo

Não dá para falar de economia de água e não pensar imediatamente no chuveiro. Felizmente, grandes avanços estão sendo feitos para melhorar a sustentabilidade dessas peças. De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA), substituir os chuveiros por modelos mais modernos pode reduzir os custos de água e eletricidade em US$70 e economizar 2.700 galões de água por ano, o que equivale a quantidade de água necessária para lavar 88 máquinas cheias de roupa.

Conjuntos de Sprinklers Economizadores de Água

O paisagismo é importante para todos os tipos de negócios. Um jardim atraente faz maravilhas pelo seu apelo geral, mas requer muita água para garantir que as flores desabrochem e a grama permaneça verde. Quando a pressão do sistema de irrigação é maior do que o recomendado para o bico do aspersor, podem acontecer problemas como fluxo excessivo, nebulização e cobertura irregular. Corpos de aspersores mais modernos ajudarão a gerenciar a quantidade correta de água, que será pulverizada para uma cobertura mais uniforme.

Sensores de Água/Umidade

Quando se trata de consumo de água, cada gota conta. Os vazamentos são um dos principais culpados do desperdício de água. Com isso em mente, alguns sistemas domésticos e prediais inteligentes incluem sensores de detecção de água e umidade. Alguns desligam imediatamente o sistema de água para evitar mais danos e desperdícios. Outros conectam aparelhos à linha principal de abastecimento e rastreiam, constantemente, o fluxo de água para evitar qualquer sinal de vazamento.

