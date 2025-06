50ª Cavalaria Antoniana: jaguariunense Isaac Santana brilha nos palcos do Santa Maria

Artista jaguariunense antecedeu a dupla Henrique e Diego e celebrou suas raízes na cidade conhecida como a “terra do cavalo”

No último final de semana, Jaguariúna viveu um momento marcante da sua história cultural com a realização da 50ª edição da tradicional Cavalaria Antoniana. O evento reuniu cavaleiros, famílias e milhares de visitantes em uma celebração de fé, cultura e identidade caipira, com destaque para as atrações musicais no Parque Santa Maria. Entre elas, brilhou o nome de Isaac Santana, jovem artista jaguariunense que tocou para uma multidão no show de abertura da dupla consagrada Henrique e Diego.

A Cavalaria Antoniana é considerada um dos eventos mais simbólicos do calendário local, reforçando Jaguariúna como a “cidade do cavalo” — apelido que se sustenta por sua forte ligação com a vida sertaneja, representada por festas como a própria Cavalaria, o Rodeio, esculturas icônicas como os Cavalos Brancos e o Touro Indomável, além do comércio de roupas, selarias e culinária típica.

A programação começou no sábado (14), com shows musicais que movimentaram o Parque Santa Maria, atraindo aproximadamente 15 mil pessoas, segundo o prefeito Davi Neto em entrevista ao SBT. No domingo (15), a tradicional cavalgada teve concentração em frente à MP Eventos, desfile dos cavaleiros, participação dos alunos das escolas municipais e bênção religiosa, encerrando com mais shows e atividades no parque.

O maior show da carreira

Arquiteto de formação e músico por paixão, Isaac Santana, de 25 anos, foi um dos grandes destaques da noite de sábado. Em entrevista ao Jornal de Jaguariúna, o artista falou sobre a emoção de se apresentar no palco do Santa Maria:

“Foi o maior da minha carreira até hoje. Cresci em Jaguariúna e toda festa que tinha no Santa Maria eu estava lá assistindo. Estar lá em cima, com família e amigos assistindo, foi muito bom. Eu nem imaginava que um dia estaria ali tocando”, relatou.

O convite para se apresentar partiu do próprio prefeito, Davi Neto. “Foi um desafio, mas aceitei na hora”, disse Isaac.

Da infância na igreja ao palco

Nascido na região do Cariri, no interior do Ceará, Isaac veio para Jaguariúna com apenas três anos e foi na cidade que desenvolveu sua paixão pela música. Ainda criança, começou a tocar teclado nas igrejas, mas foi em uma visita à família no Ceará que se apaixonou pela sanfona:

“Vi alguém tocando sanfona na casa do meu avô e fiquei encantado. Desde então, não parei mais.”

Hoje, Isaac se apresenta em bares, festas e eventos nas regiões de Campinas e Jaguariúna, com um repertório que vai do forró ao sertanejo, passando por MPB e pop brasileiro. No Spotify, ele reúne produções como o álbum Retrovisor e planeja novos lançamentos para 2025.

Referência musical e orgulho jaguariunense

Com influências que vão de João Gomes a Belchior, passando por Dominguinhos, Gonzagão, Zé Ramalho, Djavan e Demônios da Garoa, Isaac destaca a força do forró como um ritmo que superou barreiras e hoje conquista o público paulista:

“O forró sempre teve dificuldade para chegar em São Paulo. Agora, com artistas como João Gomes, a bolha estourou. Quando eu toco, todo mundo canta.”

Além de músico, Isaac valoriza sua trajetória na cidade: participou da Orquestra de Jaguariúna e reconhece a importância de projetos como o Guri para sua formação.

“Representar Jaguariúna é uma forma de gratidão. A cidade sempre formou músicos e estar no palco diante de tanta gente é um reconhecimento de tudo isso.”

Para o futuro, ele projeta mais shows, novos lançamentos e, quem sabe, novos passos no cenário nacional.

“Espero que venham mais oportunidades como essa. Ainda esse ano quero lançar música nova, algo que mostre mais da minha essência como compositor.”

Você pode encontrar mais sobre o trabalho de Isaac no Instagram pesquisando por @isaac_santanaa e no Spotify como Isaac Santana.