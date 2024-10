51º PASSEIO CICLÍSTICO ‘LEBRÃO’ SERÁ NO PRÓXIMO DIA 13 DE OUTUBRO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, realiza no próximo dia 13 de outubro a 51ª edição do Passeio Ciclístico “Lebrão”. A concentração está marcada para acontecer às 8h, com largada e chegada no Parque Santa Maria.

O evento é gratuito, aberto a toda população, e faz parte da programação em comemoração ao aniversário de 70 anos de Jaguariúna. Para participar não é necessário fazer inscrição antecipadamente.

Os ciclistas percorrerão aproximadamente 9 km pelas vias de Jaguariúna até o retorno ao ponto de partida, no Parque Santa Maria.

Segundo a Secretaria de Esportes, também haverá sorteio de brindes e bicicletas ao final do passeio. Os participantes receberão pulseiras numeradas para concorrerem no sorteio. Haverá ainda entrega de troféus para o ciclista mais novo e o mais idoso e para a bicicleta mais enfeitada.

A Secretaria de Esportes orienta os participantes a usarem roupas leves, protetor solar e levar garrafas de água.

SERVIÇO

51º Passeio Ciclístico “Lebrão” de Jaguariúna

Data: 13/10 (domingo)

Local de saída e chegada: Parque Santa Maria

Horário de saída: 8h30

Foto: Ivair Oliveira