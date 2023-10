5ª Cavalgada do Bem: Um Evento Solidário em Santo Antônio de Posse

Por Regina Vicenzotti

Fotos Comitiva Saco de Ouro

No domingo, dia 12 de novembro, os amantes de cavalgadas e aqueles que desejam contribuir para causas sociais terão a oportunidade perfeita para unir diversão e solidariedade. A 5ª Cavalgada do Bem, organizada pela Comitiva Saco de Ouro, promete ser um evento envolvente em prol da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e do Lar São Vicente. A concentração para a cavalgada terá início às 9 horas em frente à Rodoviária Municipal de Santo Antônio de Posse, com chegada prevista no antigo União II às 11 horas. O trajeto de aproximadamente 10 km proporcionará um passeio emocionante para todos os participantes.

Detalhes do Evento

Além da emocionante cavalgada, o evento oferecerá diversas atividades para entreter os participantes. Uma praça de alimentação estará disponível no local, permitindo que todos desfrutem de deliciosas opções gastronômicas. Além disso, haverá um leilão de prendas, os participantes poderão arrematar itens incríveis, e os recursos arrecadados serão destinados a instituições beneficentes.

A locução do evento fica a cargo de Neguita Torres, enquanto a apresentação será conduzida por Leticia Carolinne. Para animar ainda mais o público, os shows com João Paulo e André e Julio e Gustavo prometem agitar a festa com muita música ao vivo.

Horário e Expectativas

O evento está programado para acontecer das 11 às 18 horas, proporcionando um dia inteiro de diversão e solidariedade. A organização da 5ª Cavalgada do Bem espera receber um público de aproximadamente 1.500 pessoas e almeja superar os valores arrecadados no ano anterior para repassar à APAE e ao Lar São Vicente, contribuindo assim com essas nobres instituições.

Serviços do Evento

Convites : Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos com os organizadores do evento (praça de alimentação não inclusa no ingreso).

Para obter mais informações e adquirir seu convite, acesse as redes sociais da 5ª Cavalgada do Bem

Instagram: @cavalgadobem

Facebook: Cavalgada do Bem

Informações importantes

Espaço Kids Gratuito: O evento oferecerá um espaço especialmente dedicado às crianças, onde elas poderão se divertir com segurança.

Proibido Consumo de Bebida Alcoólica no Estacionamento:

Proibido Entrar com Qualquer Tipo de Bebida ou Objeto Cortante no Evento

Crianças Menores de 12 Anos não Pagam Entrada

A 5ª Cavalgada do Bem é a oportunidade perfeita para se divertir, desfrutar de boa comida, música ao vivo e, ao mesmo tempo, contribuir para instituições beneficentes que desempenham um papel fundamental na comunidade. Não perca esta oportunidade de participar de um evento incrível em Santo Antônio de Posse e fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Junte-se a essa causa nobre e divirta-se!