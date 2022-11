5ª CORRIDA TURÍSTICA DE JAGUARIÚNA REÚNE 1.200 PARTICIPANTES

A 5ª edição da Corrida Turística de Jaguariúna reuniu 1.200 participantes neste domingo, dia 20 de novembro. Os atletas aproveitaram a bela manhã ensolarada de domingo para percorrer os principais pontos da cidade, com saída em frente ao Boulevard do Centro Cultural. Participaram da corrida atletas de 50 cidades de quatro diferentes estados.

O vencedor na categoria 10k masculino foi David Daniel Bueno e na 10k feminino foi Kate Fernanda Braga. Todos os resultados podem ser conferidos no site https://www.cronoserv.com.br/resultado/5-corrida-de-jaguariuna,220190/5-corrida-de-jaguariuna–10km,10K/10K,1,1/#resultado.

A Corrida Turística é realizada pela Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna (AACORUJA), em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer. Os atletas percorreram algumas das principais vias, como Rua Cândido Bueno, Rua José Alves Guedes, Rua Joaquim Bueno, Praça Mogi Mirim, Rua Silvia Bueno, Rua São Paulo e Rua Amazonas.

Foram premiados com troféus os cinco primeiros colocados (5k e 10k – masculino e feminino) do geral; os três primeiros colocados de cada faixa etária (5k e 10k – masculino e feminino) – 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 anos ou mais. Também foram premiados o atleta mais idoso e a atleta mais idosa, além de premiação para a maior equipe. No total, 92 participantes foram premiados. Além disso, todos os participantes receberam kits com camiseta, medalha e toalha.

“É um evento muito grande, que volta depois de uma parada devido à pandemia de coronavírus. É uma alegria poder fazer um evento desse dentro de Jaguariúna. Essa corrida já se tornou uma tradição em nossa cidade e este ano mais uma vez foi um grande sucesso, com participantes de vários estados. Estamos felizes com o resultado”, disse o secretário de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, Rafael Blanco.