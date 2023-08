6ª Maratona de Campinas será no dia 15 de outubro com prêmios para cinco primeiros colocados

Após três anos de suspensão por causa da pandemia, prova retorna com novo percurso. Lançamento foi na tarde desta segunda-feira

A 6ª Maratona de Campinas vai ser disputada no dia 15 de outubro, com a largada prevista para às 7h, na avenida Dr. José de Souza Campos (Norte Sul), n°1.600, em frente à antiga Administração Regional). O lançamento da prova foi acompanhado pelo prefeito Dário Saadi, na tarde desta segunda-feira, dia 7 de agosto, na Sala Azul do Paço Municipal.

A prova volta a ser disputada depois de uma paralisação de três anos por causa da pandemia. Os cinco primeiros colocados (feminino e masculino) serão premiados com os valores de R$ 1.000,00, R$ 800,00, R$ 500,00, R$ 400,00 e R$ 300,00, respectivamente.

Idealizador da prova quando exercia a função de secretário municipal de Esportes e Lazer, o prefeito Dário Saadi fez questão de agradecer a todos os envolvidos no retorno da Maratona de Campinas. “É gratificante realizar uma prova deste porte, com organização e o apoio de parceiros que valorizam a cidade de Campinas. Retomar a maratona ao nível da pré-pandemia é um orgulho para todos, porque o município passa a ser visto como referência no cenário esportivo nacional”, assegurou.

Campinas é uma das poucas cidades do interior a realizar a prova de 42 km, atraindo corredores de todas as regiões do país, que podem se inscrever em cinco categorias: a de 42 km, uma das mais tradicionais do atletismo; individual 21 km; individual 14 km; individual 7 km; e os 42 km revezamento. Especificamente nos 42 km revezamento, a prova é disputada por duplas, trios e sexteto de atletas, cada um cumprindo o percurso de 7 km, podendo a equipe ser mista, com dois atletas, pelo menos, do mesmo sexo.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, o avanço na estrutura e no percurso escolhido, é bem mais agradável do que a edição de 2015, na época praticamente experimental, mas que foi muito importante para várias correções. “Foi um projeto piloto com um percurso de 7 quilômetros com seis voltas no mesmo lugar. Neste ano será bem diferente, com o público, inclusive, podendo acompanhar grande parte da prova. Reforço aqui os agradecimentos da Prefeitura de Campinas aos nossos parceiros que possibilitam a realização do evento”, destacou.

As inscrições já estão abertas e custam R$ 105,00. Para se inscrever é só entrar no link minhasinscricoes.com.br/evento/maratonadecampinas. Os grupos e assessorias serão atendidos no e-mail paulorosa@gmail.com.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em parceria com a emissora VTV/SBT. Também apoiam o evento as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, de Cultura e Turismo, de Segurança Pública, de Serviços Públicos, Emdec, Setec e Rocha Auto peças. A coordenação técnica e a produção são de Paulo Rosa.