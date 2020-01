6º FESTIVAL “TOCA PRA GALERA!” ACONTECE NA PRAÇA UMBELINA BUENO NO PRÓXIMO SÁBADO

A secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna promove no próximo sábado, 25 de janeiro, o 6º “TOCA PRA GALERA!” – Festival de Bandas de Jaguariúna e Região. O evento acontecerá na Praça Umbelina Bueno, a partir das 10h. A ação faz parte da extensa programação do “Festival de Férias de Jaguariúna”.

De acordo com a secretária municipal de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, o evento tem como objetivo valorizar e promover a visibilidade das Bandas de Jaguariúna e região.

“É também uma forma de colocar nossos músicos locais em uma vitrine cultural. A comunidade vai poder conhecer o que está sendo produzido pelas bandas locais e regionais”, afirma a secretária.

FESTIVAL DE FÉRIAS

Neste ano, o Festival de Férias de Jaguariúna tem como tema o “Planeta Arte” e contará com múltiplas opções culturais e de lazer para todas as idades. Confira a programação completa no site www.jaguariuna.sp.gov.br

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Ivair Oliveira