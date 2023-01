72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba começa mais cedo nesta sexta-feira

Atrações do fim de semana incluem shows, tombo da polenta, pisa da uva, parque de diversões, passeio de motos e muito mais

O segundo fim de semana da 72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba começa mais cedo nesta sexta-feira (20), com a abertura dos portões ao público no Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini a partir das 10h, devido ao feriado municipal em homenagem a São Sebastião, padroeiro de Valinhos.

Assim, milhares de valinhenses e turistas terão mais tempo para curtir as atrações para todas as idades. O evento conta com a segurança da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar (PM) e mais 150 terceirizados de segurança, além de uma base fixa da GCM dentro do recinto.

No Palco Principal (Palco 2), a grande atração desta sexta-feira (20) será a apresentação do DJ Alok. Já no sábado (21) a animação fica por conta do sertanejo Gustavo Mioto. De acordo com a Produtora Estrela Som, empresa organizadora da festa, esses shows têm venda de ingressos, de forma antecipada, para pista, camarote e área premium pelo site www.tycket.com.br.

No domingo (22), será a vez do público curtir a Turma do Pagode, com show gratuito na área da pista e cobrança de ingresso no camarote e área premium. O mesmo vale para as apresentações de Rick & Renner, dia 27, e Bruna Viola, dia 29.

A entrada no Parque Municipal é gratuita durante todos os dias. Mas quem for assistir aos shows do DJ Alok, Gustavo Mioto e Ana Castela (dia 28) terá de apresentar os ingressos nos recintos desses espetáculos, onde serão trocados por pulseirinhas para liberação do acesso. Nos demais palcos, os visitantes poderão curtir bandas regionais/locais sem precisar pagar entrada.

Sabores para todos os gostos

A Praça de Alimentação oferece comidas e guloseimas para todos os gostos. O público pode desfrutar da barraca italiana, do festival do torresmo, comida nordestina, comida japonesa e dos Food Trucks (com lanches diversos). Também tem pastel, pizza cone, crepe francês e suíço, milho, porções e espetinho. E ainda tem churros; sorvete, doces, vinho, suco, chope, refrigerantes e água de coco. Além disso, a Tenda da Asserutil oferece seus tradicionais lanches de calabresa, hambúrguer, pernil e mortadela, incluindo a parte de bebida (água com e sem gás, cervejas e refrigerantes).

Os tradicionais doces criados com exclusividade para o evento e batizados de beijinhos de figo e de goiabada também são uma boa opção, além dos shakes de goiaba e figo disponíveis no espaço do Fundo Social de Solidariedade.

Compras

Já o Pavilhão Industrial conta com lojas de diversos segmentos, que vão desde roupas e calçados a bijuterias. Também foi montada uma barraca de artesanato ao lado do Clube das Mães.

E quem está preocupado com a chuva pode ficar tranquilo. Os locais de maior fluxo e de maior presença de público são cobertos. Para as Pessoas com Deficiência (PcD) a acessibilidade está assegurada em toda a área do parque, incluindo o Palco Principal, o Palco Frutas, o Palco Restaurante e a Tenda do Rock, instalada no Redondel. Tudo devidamente sinalizado.

Para embelezar ainda mais esta edição, o Parque Municipal está de visual novo, com pintura dos artistas Jerci Maccari, na entrada do Parque, e Filiage, na área interna, além das esculturas do artista Lajur de Oliveira Junior. Já a galeria, no final do Pavilhão das Frutas, traz exposição de obras de artistas da cidade. E também tem muita interação com o público, por meio da Família Italiana, de palhaços, de agricultores, entre outras atrações.

Este ano a expectativa é que sejam vendidas 120 toneladas de frutas no pavilhão, entre atemoia, pitaya, figo-da-índia, seriguela, uva, além do figo e da goiaba branca e vermelha. No domingo, a partir das 13h, ocorrerá o leilão das mais belas frutas da Festa, próximo ao Pavilhão de Exposição. Esse também é o dia do Tombo da Polenta e da Pisa da Uva, no Restaurante, a partir das 14h, que serão animados pela música italiana.

Diversão e passeios

Para quem gosta de muita emoção até quem prefere somente curtir com os filhos, o Parque de Diversão conta com 20 tipos de brinquedos, permitindo que pessoas de várias idades possam aproveitar a Festa do Figo e Expogoiaba. Tem Kamikaze, Disko, Magic Dream, Samba, Brucomela, Crazy dance, Amor express, Roda gigante, Autopista, Barco Viking, Trenzinho, Cama elástica, Fusca, Truck, Carrossel, Helicóptero, Aviões, Carrossel Disney, Dumbo e Tobogã Inflável. O ingresso custa R$ 10, por brinquedo.

Neste sábado (21) e domingo (22), entre 9h e 16h, estarão de volta os passeios do roteiro de Agroturismo, feitos em micro-ônibus. Com duração de 2 horas e 50 minutos, o trajeto passa por propriedades nas quais os visitantes conhecerão lindas paisagens, o cultivo do figo e da goiaba, a produção de doces típicos e poderão degustar vinhos e licores artesanais. O valor do ingresso é de R$ 30 por pessoa.

Tem ainda o Trenzinho Turístico e o City Tour, feito de micro-ônibus e com guias e monitores, com saída no Portão 7, a partir das 10h, com ingressos a R$ 15. Os passeios são gratuitos para crianças menores de dois anos no trenzinho e a menores de cinco em ônibus.

O trenzinho percorre a Praça Brasil 500 Anos, o CACC (Centro de Artes, Cultura e Comércio Adoniran Barbosa), Terminal Rodoviário, Monumento Mãe Valinhos, Praça Washington Luís e a Paróquia da Matriz São Sebastião. Com duração média de 20 minutos.

O itinerário do City Tour inclui passagem pela Casinha de Figo com Chocolate – localizada em um dos pontos mais altos de Valinhos, podendo ver a cidade inteira –, onde os visitantes podem provar os deliciosos doces de figo com chocolate e morango. Também passa pela Vinícola Villa Tordin, que foi fundada em 2004 e produz cerca de 6 mil litros de vinho artesanal. O roteiro inclui ainda um tour panorâmico num dos locais mais belos do município, a Fonte Sônia Renova. Com uma hora e 50 minutos de duração, o tour conta com guias da Associação de Guias e Monitores Amigos de Vali.

Motos e rock

No domingo (22) será realizado o tradicional Passeio de Motociclistas. A concentração será a partir das 10h no Centro de Artes, Cultura e Comércio Adoniran Barbosa (CACC), onde os participantes poderão confraternizar com Food Truck e carro de som, que acompanhará o percurso.

Às 11h, os motociclistas sairão pelas ruas da cidade, em direção ao Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, com entrada pelo portão 3, e serão recebidos na Tenda do Rock, com show da Banda Pendulun Creedence Cover. No local foi montado um esquema de segurança, com gradil, para trânsito de pedestres e motos.

O Passeio de Motociclistas da Festa do Figo acontece há 9 anos e tem como objetivo apresentar a cidade e a festividade para os visitantes, além da confraternização entre motociclistas. Neste ano, a previsão é receber aproximadamente 300 participantes, de Valinhos e de todo o Estado, que não necessitam de inscrição prévia para participar do evento.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS

PALCO PRINCIPAL (Palco 2)

DIA 20 (SEXTA-FEIRA)

20h – DJ Alok

DIA 21 (SÁBADO)

20h – Gustavo Mioto

DIA 22 (DOMINGO)

20h – Turma do Pagode

PALCO FRUTAS (Palco 1)

DIA 20 (SEXTA-FEIRA)

12h – Agnaldo Araújo Quarteto

14h – Banda Reprise Inedita

16h – Toninho Laz e Banda

18h – Violeiro Robson Furiozo e Banda

20h – Grupo Incandeia

DIA 21 (SÁBADO)

10h – Escola Musical Teclasom

12h – Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos

14h – Aline Pagnota e Banda

16h – Banda Nova = Maria Alice

18h – Gabi Sorroce e Banda

20h – Banda Monallizza Tim Maia

DIA 22 (DOMINGO)

11h – Orquestra de Violas

18h – Banda Lion Zion

20h – Banda Vim de Marte

TENDA DO ROCK 2023 (Redondel)

DIA 20 (SEXTA-FEIRA)

18h – Banda Lithium Nirvana Cover

19h – Banda Ufoos – Foo Fighters Cover

20h30 – Banda Alcohollica Metallica Cover Brazil

DIA 21 (SÁBADO)

14h – DJ Fine flash back com Grupos de passinho

18h – Banda Bad Religion Cover Brazil

19h – Banda Sangre Misfits Cover

20h30 – Banda Experience Led Zeppelin Cover

DIA 22 (DOMINGO)

13h – Banda Pendulun Creedence Cover (recepção para o Passeio de Motociclistas)

15h – Banda White Crow

16h30 – Banda Kenny Maguilla

18h – Banda Shop Suit System Of A Down Cover Brazil

19h – Banda N.I.B Black Sabbath cover

20h30 – Banda Sleepwakers – Megadeth Cover

PALCO RESTAURANTE

DIA 20 (SEXTA-FEIRA)

18h – Sophia Martins

20h – Edu Eclético

DIA 21 (SÁBADO)

15h – Laisa e Laira/Banda E2A

17h – Marco Rocha

19h – Ricardinho Voz/Violão

21h – Black Sid e Trio

DIA 22 (DOMINGO)

12h – Jonas Francisco

15h – Denis Cavalcanti

17h – Zé Viola e Banda

19h – Leonardo Voz/Violão

21h – Grupo FDA

Serviço

72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba

Dias: 13 a 29 de janeiro

Local: Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini

Endereço: Endereço: Rua Dom João VI, s/n – Jardim Planalto

Abertura dos portões:

Sextas-feiras: a partir das 18h, com exceção do dia 20 (Feriado de São Sebastião, padroeiro do município), que será a partir das 10h.

Sábados e domingos: a partir das 10h.

Agroturismo

Data: sábados e domingos (dias 21, 22, 28 e 29 de janeiro)

Horário: das 9h às 16h

Ingressos: R$ 30 por pessoa

Informações e agendamentos: (19) 98153-7537

Estacionamento (para visitantes)

Preço: R$ 20

Vagas: Aproximadamente 500

Forma de pagamento: Todos os meios (Cartão, Pix ou dinheiro)

Horário de funcionamento: das 9h às 23h30