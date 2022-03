7ª edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira desembarca em Campinas

De 22 a 26 de março, Campinas/SP será palco da sétima edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira (FMCB). Depois de um hiato de dois anos, por causa da pandemia de Covid-19, o FMCB está de volta renovando o seu compromisso com a valorização e a difusão da música brasileira. Apresentado pela CPFL Energia em parceria com o Instituto CPFL, o festival homenageia a vida e obra de João Donato e Liduino Pitombeira.

Idealizado pela pianista Thais Nicolau e realizado desde 2014, o festival já se tornou referência na cidade. A programação da sétima edição conta com cinco dias de concertos abertos e gratuitos para a comunidade no Teatro Castro Mendes, incluindo um bate-papo com os homenageados. Em paralelo, o FMCB traz a realização do congresso de música com mesas-redondas, recitais-palestra, debates e apresentações artísticas que exploram as obras dos homenageados no Instituto de Artes da Unicamp. As atividades seguirão todos os protocolos sanitários determinados pelas autoridades municipais e estaduais.

“O projeto nasceu do sonho de criar um espaço que conseguisse valorizar a beleza e os encantamentos da produção musical brasileira. Além dos concertos, durante o evento, pesquisadores vindos de diversos lugares do Brasil e do exterior, músicos e o público em geral estarão na Unicamp para debater temas de relevância para a área cultural e musical do país, além de ter a rara oportunidade de trocar informações com os dois homenageados todos os dias”, conta Thais.

Concertos gratuitos

A programação aberta e gratuita no Teatro Castro Mendes é apresentada pela CPFL Energia em parceria com o Instituto CPFL. Ela inicia na terça-feira, 22 de março, com o concerto da Orquestra Sinfônica da Unicamp, regida pela maestrina Cinthia Alireti, relembrando as composições que passaram no festival até aqui. Na quarta-feira, 23, o festival leva os compositores homenageados ao palco para bate-papo respondendo perguntas do público, e traz a participação do grupo Unicamp Cello Ensemble para um concerto.

Nos dias 24 e 25 de março ocorrem os concertos comentados dos compositores homenageados do FMCB. Na quinta-feira, 24, João Donato, ao lado de convidados, irá explorar um repertório com grandes composições que marcaram sua carreira. Na sexta-feira, dia 25, é a vez de Liduino Pitombeira e seus convidados dividirem o palco do Teatro Castro Mendes neste concerto que irá percorrer suas principais obras.

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas realiza o encerramento do sétimo Festival de Música Contemporânea Brasileira, no sábado, dia 26, em um concerto especial que interpretará obras dos dois compositores homenageados. A apresentação contará com a participação dos solistas Felicia Coelho, na flauta, Lei Weng, no piano e dos músicos do Instituto Anelo.

Todos os concertos estão agendados para às 20h e são gratuitos. Os convites começam a ser distribuídos duas horas antes das apresentações por meio da plataforma Sympla, no site do Teatro Castro Mendes.

Congresso de Música

O Festival de Música Contemporânea Brasileira promove também nos dias 24 e 25 de março o congresso de música no Instituto de Artes da Unicamp, a partir das 10h. Além das comunicações orais, a programação destes dois dias contará com mesas-redondas, recitais-palestra e apresentações artísticas que exploram as obras dos dois compositores homenageados pelo FMCB.

As atividades são gratuitas e os participantes receberão certificado de participação. As inscrições serão feitas nos dias de congresso no hall de entrada do Instituto de Artes.

FMCB democratiza a música contemporânea brasileira

A iniciativa de criar o FMCB surgiu enquanto a pianista desenvolvia a tese de doutorado na Unicamp sobre as obras do compositor Edmundo Villani-Côrtes e teve a ideia de ampliar os horizontes da pesquisa, estendendo para outros talentos brasileiros, além de criar a oportunidade de compartilhar essa imersão com outras pessoas. “O intuito é fazer com que os homenageados participem das atividades do Festival, possibilitando uma maior interação com o público e com os pesquisadores”, destaca a pianista.

Ao longo das seis edições realizadas, o FMCB já homenageou nomes como Marisa Rezende, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Edino Krieger, Ricardo Tacuchian e claro, o inspirador desta ideia, Edmundo Villani-Côrtes. Foram apresentados no FMCB um total de 47 comunicações orais, 12 mesas-redondas e 45 apresentações artísticas. Passaram pelos palcos do Festival mais de 800 músicos entre proponentes de apresentações artísticas e artistas convidados.

Um pouco mais sobre os compositores homenageados

João Donato

Nascido em 1934 no Acre, é multi-instrumentista, arranjador, compositor e cantor, João Donato, que é um dos precursores da bossa-nova é também um dos principais nomes da música popular brasileira. Dono de um estilo cativante, que mescla uma grande variedade sonora, o músico viveu e atuou nos Estados Unidos onde gravou com grandes nomes do jazz, como Bud Shank, Herbie Mann e Chet Baker. No Brasil, atuou ao lado de artistas dos mais diversos estilos como João Gilberto, Tom Jobim, Gilberto Gil, Marcelo D2, Joyce Moreno e Tulipa Ruiz. Recentemente lançou o disco Síntese do Lance (2021) em parceria com Jards Macalé.

Liduino Pitombeira

Liduino Pitombeira nasceu em 1962, em Russas, no Ceará. É compositor, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O compositor também é membro da Academia Brasileira de Música (ABM), o College Music Society Society of Composers e Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM). Suas composições formam parte do repertório de orquestras no Brasil e no exterior e suas pesquisas, em composição e teoria musical têm contribuído para a discussão sobre a produção musical.

O FMCB é realizado pelo Grupo Sintonize por meio do ProAC ICMS, ProAC Expresso Direto, Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O evento é apresentado pela CPFL Energia, com o apoio da Microgeo, Grupo Alfa, Águas Prata, Instituto Alfa, La Basque, Osten Group e Racional Engenharia.

São parceiros: Prefeitura de Campinas – Secretaria de Cultura, Instituto João Donato, Instituto CPFL, Unicamp, Proec – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, CIDDIC – Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural, Instituto de Artes da Unicamp, Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, OSU – Orquestra Sinfônica da Unicamp, Academia Brasileira de Música e Odery.

Programação FMCB – Concertos Teatro Castro Mendes

22 de março – terça-feira – 20h

Abertura FMCB com Orquestra Sinfônica da Unicamp

Regente: Cinthia Alireti

23 de março – quarta-feira – 20h

Bate-papo com Homenageados e Concerto com Unicamp Cello Ensemble

24 de março – quinta-feira – 20h

Concerto comentado João Donato e Convidados

25 de março – sexta-feira – 20h

Concerto comentado Liduino Pitombeira e Convidados

26 de março – sábado – 20h

Encerramento do FMCB com concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

Solistas: Lei Weng (piano) e Felicia Coelho (flauta)

Participação especial: Instituto Anelo, João Donato e Grupo