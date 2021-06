805 CESTAS BÁSICAS SÃO DISTRIBUÍDAS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS

Mais um grande volume de alimentos foi distribuído pela Prefeitura de Mogi Mirim às entidades assistenciais do município. A ação entregou 805 cestas básicas, para 16 ILPIs (Instituto de longa Permanência de Idosos) e OSCs (Organização da Sociedade Civil), totalizando mais de 12 toneladas de alimentos.

Todas estas cestas fazem parte de um segundo lote enviado pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, ao Banco de Alimentos do Município.

Também foram recebidos 40 kits de material de higiene e limpeza, tudo rapidamente entregue às entidades, para que cheguem o quanto antes até as famílias assistidas pelo Fundo Social de Mogi Mirim.

Em março, o Prefeito Paulo Silva esteve no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado pela Secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros, a presidente do Fundo Social de Mogi Mirim, Suzana Rossi e a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira, em reunião com a presidente do Conselho do Fundo Social do Estado, Bia Doria, ocasião em que fizeram, entre outras, a solicitação dos alimentos.