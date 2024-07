8ª Volta do Chapadão celebra a história do automobilismo em Campinas

Crédito: Divulgação

Evento na Torre do Castelo será no dia 28, domingo, a partir das 9h; carros antigos de corrida e de passeio estarão em exposição

A 8ª Volta do Chapadão será realizada no dia 28 de julho, domingo, a partir das 9h, na Torre do Castelo. Vai ter exposição de carros antigos e a exibição de raridades automobilísticas num mini circuito por ruas do bairro, em homenagem ao primeiro piloto de Campinas, Benedicto Lopes, o “Campineiro Voador”. O evento, gratuito, relembra a primeira prova disputada na cidade há 89 anos e reverencia a memória de Benedicto.

Tendo como base a Torre do Castelo, o evento contará com um espaço exclusivo para os modelos de carros de corrida da época, as estrelas da festa, além de uma outra área destinada a carros nacionais e internacionais antigos de passeio.

Só poderão exibir veículos na 8ª Volta, os colecionadores de carros que atendam aos preceitos previamente elaborados pela organização. A iniciativa de valorizar raridades automobilísticas e valorizar o feito de um campineiro histórico, é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com a Topete Serviços Automotivos.

História da Volta do Chapadão

A “Volta do Chapadão” teve sua primeira edição em 1935, precedendo a inauguração do famoso Autódromo de Interlagos em São Paulo. A corrida ganhou prestígio internacional, atraindo pilotos da Europa, incluindo Itália e Inglaterra. A vitória na primeira competição foi do piloto brasileiro Chico Landi. Em 1936, a corrida não ocorreu e em 1937, Benedicto Lopes sagrou-se campeão, ganhando o apelido de “Campineiro Voador”.

Nascido em Campinas, em 11 de novembro de 1904, Benedicto Moreira Lopes era filho de um maestro e uma dona de casa. Desenvolveu seu talento em mecânica e restauração de automóveis, iniciando sua carreira no automobilismo em 1934 no 2º Grande Prêmio do Rio de Janeiro, na Gávea.

Em 1935, Lopes adaptou um Ford V8 para corridas, participando do 3º GP do Rio e da “1ª Volta do Chapadão” em Campinas. Sua consagração veio em 1937, quando, pilotando um Alfa Romeo, venceu o GP de São Paulo e a “2ª Volta do Chapadão” e participou de duas provas em Portugal. Sua última prova foi em 1954 quando saiu vitorioso no “3º Circuito do Maracanã”, no Rio de Janeiro. O piloto faleceu em 8 de agosto de 1.989. Atualmente, lei municipal define o último domingo de julho como o “Dia do Antigomobilista Benedicto Lopes”.

Exposição de Carros

Exposição de carros antigos na Praça do Castelo, aberta ao público, terá início previsto para às 9h.

Percurso

Dez carros de colecionadores farão uma simulação da corrida histórica com carros dos anos de 1930 e 1940. A largada será na rua João Erbolato e a partir daí percorrerão o trajeto elaborado pela organização.

Carros históricos em destaque

Ford V8 de 1932

Similar ao carro do piloto campineiro Benedicto Lopes, vencedor da Volta do Chapadão de 1937. Propriedade de Ronaldo Topete.

Ford 1928 Speedster

Veículo vendido em sua época com características de carro de corrida, desprovido de equipamentos necessários ao uso esportivo.

Exposição da Taça Histórica

A taça conquistada pelo piloto campineiro Benedicto Lopes no Circuito do Chapadão de 1937 será um dos destaques do evento. Após a exibição dos carros de corrida, esta peça histórica será exposta no restaurante Seratta, permitindo que os entusiastas e o público em geral apreciem de perto este símbolo do automobilismo campineiro.