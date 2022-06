8º Rally Serra Azul consagra os seus campeões

Evento que movimentou a cidade de Pardinho, interior paulista, foi válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Baja e teve disputas intensas em quase 300 quilômetros de percurso total. Próxima realização da Arena Eventos será o Rally Jalapão, no final de junho.

Pardinho (SP) – Gabriel Soares, entre as motos, Samuelson Pereira Barra, Yamaha Raptor 700, nos quadriciclos, e Juliano Meira, nas UTVs, foram os campeões da 8ª edição do Rally Serra Azul, válida como quinta e sexta etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2022, da Confederação Brasileira de Motociclismo. O evento, disputado durante neste final de semana (3 a 5 de junho), foi organizado pela Arena Promoções e Eventos e realizado nas imediações do complexo do Grupo Rodoserv – Posto Rodoserv Stop e Hotel Rodoserv, às margens da Rodovia Presidente Castelo Branco, em Pardinho, interior Paulista.

Foram quatro voltas de disputas acirradas, em dois dias de provas, totalizando pouco mais de 287 quilômetros (71,92 por trecho), sendo 221 deles em especiais (55,42 em cada prova). O percurso intercalou paisagens de plantação de eucaliptos e canaviais, em trechos arenosos e lombadas, que sofreu algumas mudanças com o clima neste final de semana. Se nas primeiras corridas o piso encontrava-se escorregadio, em função das chuvas durante a semana, neste domingo, as pistas estavam mais firmes e deu pra levantar um pouco de poeira.

O piloto Gabriel Soares, com sua Honda CRF450 RX, que praticamente gabaritou o prólogo e as quatro provas do evento (só perdeu a primeira, ficando a seis segundos do líder), garantiu a vitória totalizando 3h3min17seg10, pouco mais de um minuto e meio do segundo colocado, Bissinho Zavatti, seu companheiro de equipe.

“Realmente essa prova foi digna de um verdadeiro rali baja. Entendemos os desafios e conseguimos transpor com saldo positivo. Estou muito feliz! Quem não veio deve vir no próximo”, afirma o mineiro que integra a Honda Racing Team e, com o resultado deste fim de semana, passa a liderança da classificação do Brasileiro de Baja.

Juliano Meira, a bordo de sua Can-Am Maverick X3, usou da estratégia durante a competição. Venceu o prólogo e a primeira prova e ficou em vice na segunda, o que sustentou uma confortável posição no final da programação do sábado. Com o tempo mais rápido na primeira corrida deste domingo, pode passear com tranquilidade na última competição do evento, terminando em terceiro. Na somatória das disputas, o sorocabano assegurou a liderança absoluta, com 3h10min12seg20.

“Um final de semana perfeito para nós e para a equipe. Conseguimos fazer uma prova limpa. A estratégia deu certo, garantimos o título do Rally Serra Azul. Estou muito feliz, foi um ano sensacional”, declara o paulista que compõe a One Rally Team.

O próximo evento do calendário da Arena Eventos será a 8º Rally Jalapão, entre os dias 21 e 25 de junho, com largada em Luís Eduardo Magalhães (BA) passando por Mateiros e São Félix, no Tocantins, válido para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. E na sequência, no final de julho o Rally de Inverno para a sétima e oitava etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Para mais informações, no site www.arenarally.com.br ou nas redes sociais pelo @arenarally.

A 8ª edição do Rally Serra Azul foi uma realização da Arena Promoções e Eventos. Teve patrocínio do C6 Bank e apoio do Rodoserv Stop, Hotel Rodoserv e da Anube Sport. A Supervisão foi da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo.

RALLY SERRA AZUL

Resultado acumulado após dois dias de disputas (Extra-Oficiais)

MOTOS

1) #19 Gabriel Soares, Honda Crf 450 Rx, Honda Racing, 3h04min07seg1

2) #01 Bissinho Zavatti, Honda Crf 450rx, Honda Racing, 3h04min47seg6

3) #03 João Paulo Fornazari, Honda Crf 250rx, Os Aloplados, 3h14min23seg3

4) #02 Francine Rossi, Kawasaki Kx 450 Xc, Bianchini Rally, 3h15min42seg9

5) # 11 Rafael Espindola, Honda Crf 250f, Protork – Mega Motos Honda, 3h26min07seg0

QUADRICICLOS

1) #28 Samuelson Pereira Barra, Yamaha Raptor 700, 08h03min26seg7

UTVs

1) #119 Juliano Meira, Can-Am Maverick X3, One Rally Team, 3h10min12seg2.

2) #102 Nuno Fojo, Polaris Rzr Pro R, Cotton Racing, 3h10min39seg1

3) #104 Reinaldo Varela, Can-Am Maverick X3, Varela Monster Energy, 3h11min07seg1

4) #103 Richard Fliter, Polaris Rzr Pro Xp, One Utv Rally Team, 3h11min18seg6

5) #144 Richard Carida, Polaris Rzr Pro Xp, RB1 Racing, 3h14min50seg1

Resultados completos no Chronosat.com.br – http://satcron.com.br/chrono/2-saz/