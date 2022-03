9 de abril: desfile-cívico é confirmado no aniversário de Mogi Guaçu

O mês de abril marca o aniversário de Mogi Guaçu que completa 144 anos de emancipação político-administrativa no dia 9. Uma série de eventos está sendo organizada para marcar a data, incluindo apresentações de música e dança com o Canta Guaçu e o Dança Guaçu. O tradicional desfile-cívico militar é o destaque do dia 9.

Após dois anos, a Prefeitura voltará a realizar o tradicional desfile na Avenida dos Trabalhadores. Os preparativos envolvem diversas Secretarias, como Cultura, Educação, Esporte e Comunicação. O tema deste ano será “No olhar da criança, o futuro de nossa cidade” e envolverá alunos da rede municipal e outras instituições, como o grupo de escoteiro Excalibur, Apae, Corporação Musical Marcos Vedovello, Banda Sinfônica de Mogi Guaçu e Banda dos Ypês, além das forças de segurança do município, como a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil.

“A gente tem planejado com muito carinho o retorno do desfile cívico do dia 9 de abril, pois sabemos da importância que ele tem para a nossa população. Estamos convidando as organizações e nos organizando para fazer um belo desfile na Avenida dos Trabalhadores”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri ao reforçar que o retorno do desfile está sendo possível devido a diminuição dos casos positivos de Covid-19 no município.

Além do desfile no dia 9 de abril, a programação especial de aniversário prevê ainda a realização de Concerto Musical com as Bandas Marcos Vedovello e Santa Terezinha no dia 4, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. No dia 5, o projeto Terça de Palco Aberto trará muito samba com Paulinho do Cavaco, também no Centro Cultural.

Os eventos Canta Guaçu e Dança Guaçu integram a programação festiva no período de 6 a 8 de abril, assim como a premiação do 9º Concurso de Redação “O que é a Páscoa para você?”, no dia 12, e o 9º Encontro de Coros Guaçuanos, no dia 13, e o 7º Concurso de Fotografia “Retratos de Nossa Terra”, que será realizado no período de 4 a 29 de abril.

“São eventos gratuitos para a população e de qualidade. A ideia é mostrarmos o que nossa cidade tem de bom, inclusive haverá uma programação especial para o Distrito de Martinho Prado Júnior que está sendo preparada para o dia 10 de abril envolvendo esporte e cultura”, destacou o secretário ao reforçar que a programação ainda pode sofrer alterações.