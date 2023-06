9 receitas caseiras e nutritivas para as festas juninas

A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, ensina pratos fáceis de preparar Em junho, a temporada de festas desperta o paladar. As comidas típicas são o foco das atenções e, para deixar o cardápio nutritivo, Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, explica sobre os principais ingredientes dos pratos da época e ensina receitas fáceis de preparar em casa que vão deixar a festa ainda mais gostosa. “As preparações consumidas nas festas juninas envolvem itens variados que podem ser bastante nutritivos”, diz Renata. Canjica É uma preparação originária do Brasil, típica de festas juninas e que combina muito bem com o inverno. É rica em calorias e carboidratos e também nos fornece fibras, alguns minerais como cálcio, zinco e fósforo, além de vitaminas do complexo B. Canjica saudável Canjica saudável 250g de canjica branca 50g de coco ralado 3 colheres de sopa de açúcar mascavo 2 colheres de sopa de biomassa de banana verde 200ml de leite de coco 400ml de água 750ml de leite semidesnatado 4 ramos de canela Canela em pó a gosto 1 pitada de sal Modo de preparo: Deixe a canjica de molho por algumas horas. Coloque os grãos em uma panela de pressão com o leite, a água, a biomassa de banana verde e o açúcar mascavo. Deixe cozinhar por cerca de 40 minutos. Quando o conteúdo da panela estiver frio, acrescente o coco ralado, o leite de coco, a canela e a pitada de sal. Mexa tudo e leve novamente ao fogo, desta vez sem pressão. Assim que a mistura ficar bem cremosa, tire do fogo, coloque em uma travessa e polvilhe canela em pó. Canjica salgada Canjica salgada 1 cebola picada 2 dentes de alho ralados 1 pote de 200g de queijo cremoso 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado 900g de milho de canjica cozido Azeite de oliva Modo de preparo: Em uma panela, doure a cebola e o alho no azeite. Diminua o fogo e acrescente o queijo cremoso e cozinhe, em fogo baixo, até ele derreter e formar um molho de queijo. Retire do fogo e misture bem com o queijo parmesão e o milho de canjica cozido. Passe para um refratário untado e leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Milho O milho é um alimento rico em fibras a açúcares, além de minerais, como ferro, que previne anemias, fósforo, que beneficia a saúde óssea, potássio, que previne cãibras e ajuda na regulação da pressão arterial e na contração muscular, e zinco, que tem ação antioxidante e fortalece o sistema imunológico. Curau simples Curau simples 4 espigas de milho 500ml de leite integral 1 xícara de chá de açúcar Canela em pó a gosto Modo de preparo: Rale as espigas e bata o milho no liquidificador com o leite. Passe o conteúdo pela peneira até que fique bem coado. Leve ao fogo e acrescente o açúcar. Mexa bem até que se forme um creme consistente. Coloque em taças e polvilhe canela. Pamonha de assadeira Pamonha de assadeira 4 espigas de milho grandes 1 xícara de chá de leite 1 xícara de chá de açúcar 3 colheres de sopa bem cheias de queijo ralado Modo de preparo: Rale o milho e bata no liquidificador com os demais ingredientes até desmanchar os grãos. Unte uma forma média de anel com manteiga e polvilhe com açúcar. Coloque a massa, cubra com papel alumínio e leve ao forno brando por 30 minutos ou até que a massa fique cozida (teste do palito). Arroz Rico em carboidratos, o arroz é um prato muito tradicional, que historicamente tem um papel fundamental no estado nutricional do brasileiro. A versão integral possui uma concentração maior de nutrientes como fibras e vitaminas do complexo B, que ajuda na manutenção da saúde do sistema nervoso central. A versão refinada também é fonte desses nutrientes, mas em menor quantidade. Arroz doce com coco Arroz doce com coco 2 xícaras de chá de arroz 800ml de leite integral 2 xícaras de chá de açúcar 100g de coco seco ralado 2 colheres de sopa de cravo-da-índia Canela em pó a gosto Modo de preparo: Cozinhe bem o arroz. Adicione o leite, os cravos e o açúcar, e deixe cozinhar por mais 20 minutos. Acrescente o coco ralado e mexa bem. Se quiser uma preparação mais consistente, deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo. Coloque em um refratário ou em taças individuais e polvilhe canela em pó a gosto. Amendoim Rico em gorduras boas e fibras, é um alimento de alto teor energético, que ajuda no aporte de vitaminas de complexo B, além de vitamina E, que age como antioxidante. Paçoca funcional Paçoca funcional 1 xícara de chá de amendoim 3 colheres de sopa de aveia fina 1 colher de chá de canela em pó 5 colheres de sopa de mel Modo de preparo: Torre o amendoim. Em seguida, leve ao liquidificador e adicione o mel. Bata na potência baixa até que se transforme em uma pasta. Misture a pasta com a aveia e canela e modele em formato de paçoca. Pé de moleque Pé de moleque 2 colheres de sopa de açúcar (preferir mascavo) 1 colher de sopa de água 1 colher de sopa de mel 1 xícara de chá de amendoim torrado 1 pitada de canela Manteiga para untar Modo de preparo: Cozinhe, em fogo baixo, o açúcar e a água. Mexa até dar ponto de “fio”. Acrescente o mel, o amendoim e a canela. Misture tudo, coloque em uma forma pequena untada com manteiga, aperte bem. Deixe esfriar, corte e sirva. Pinhão Também rico em gorduras boas e fibras, porém menos calórico que o amendoim, o pinhão é uma excelente fonte de vitaminas A e E, que atuam como antioxidantes. Bombom de pinhão Bombom de pinhão 150g de pinhão 100g de chocolate amargo (70% cacau) Modo de preparo: Cozinhe o pinhão na panela de pressão até ficar bem macio (cerca de 30 minutos). Deixe esfriar e descasque um a um. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Passe os pinhões descascados no chocolate derretido e leve ao freezer por 10 minutos. Farofa de pinhão Farofa de pinhão 1 ½ xícara de chá de pinhões cozidos, descascados e picados 1 xícara de chá de farinha de mandioca 1 xícara de chá de cenoura ralada 1 colher de sopa de manteiga 1 cebola picadinha Sal, cheiro verde e pimenta do reino a gosto Modo de preparo: Em uma panela, derreta a manteiga e doure a cebola. Acrescente os demais ingredientes e mexa bem. Deixe o cheiro verde por último. 