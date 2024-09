Zezo Potiguar realiza show histórico com ingressos esgotados!

“Cabaré do Zezo” lotou o teatro Riachuelo, em Natal, com megashow

Na última sexta-feira (20), o Teatro Riachuelo, em Natal (RN), foi palco de uma apresentação inesquecível de Zezo Potiguar com o projeto “Cabaré do Zezo”. O show, que teve lotação máxima, foi mais do que uma simples performance, transformando-se em um verdadeiro espetáculo de música e emoção. O artista, natural do Rio Grande do Norte, levou ao público um repertório recheado de sucessos que marcaram sua trajetória e grandes clássicos da música nacional, como “Volta pra mim” de Roupa Nova e “Porque homem não chora” de Pablo.

Além da inconfundível voz de Zezo, o evento teve a presença de um ballet, que acrescentou ainda mais brilho e dinamismo à noite, tornando o “Cabaré do Zezo” uma experiência única para os fãs.

Atualmente, Zezo segue com uma agenda intensa de shows em turnê pelo Brasil, tanto em apresentações solo quanto no projeto “À Vontade”, ao lado de Luan Estilizado e Raí Saia Rodada. Com mais de 910 mil ouvintes mensais no Spotify e 226 milhões de visualizações no YouTube, o cantor potiguar continua conquistando novos públicos e reafirmando sua posição como um dos maiores representantes da música popular nordestina.