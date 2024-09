Fernando & Sorocaba, Jorge & Mateus, Simone Mendes e Mari Fernandez abrem a primeira noite do segundo final de semana da 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival

Nesta sexta-feira (27), o JRF abre o segundo final de semana de comemorações de 35 anos de sucesso com shows, celebridades como Emilly Araújo e Arthur Picoli, além de emoções com a semifinal da prova dos Três Tambores e PBR

Nesta sexta-feira (27), o Jaguariúna Rodeo Festival (JRF) abriu o segundo final de semana da edição que celebra os seus 35 anos de sucesso. A festa, que é uma das maiores do Brasil, agitou o interior de São Paulo na terceira noite do evento com grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações, além das competições de montarias. A primeira atração a subir no palco foi a dupla Fernando & Sorocaba, que, além de seus grandes sucessos, contou com a participação especial do astro da country music, Dustin Lynch, que veio pela primeira vez ao Brasil a convite deles, além de Fiduma & Jeca, que cantou o sucesso “Cortando as BR” com Fernando e Sorocaba. Também cantaram nessa noite Jorge & Mateus, Simone Mendes e Mari Fernandez, que amanheceu em Jaguariúna com sua label “Mari Sem Fim”, ficando até 9h no palco e agitando o público presente.

Créditos: Antonio Trivelin/g1



Créditos: Pridia



Créditos: Pridia



Créditos: Sérgio Luis

“Jaguariúna é diferenciada! Tem que respeitar! Especial demais apresentar nosso show e esse bloco dedicado ao country ao lado de Dustin Lynch, além de nossos amigos Fiduma e Jeca”, celebra Sorocaba. “Estou muito honrado de estar aqui em Jaguariúna essa noite e pela primeira vez no Brasil”, comemora Dustin no palco.

“Estamos muito felizes em estarmos pela 17ª vez aqui em Jaguariúna. É uma honra fazer parte desse evento tão importante para a música sertaneja e receber tanto carinho do público”, ressalta Jorge. “Estou muito feliz em estar aqui mais um ano, dessa vez em carreira solo, vivendo essa emoção novamente, mas de um jeito novo e em um dos maiores rodeios do país”, comenta Simone. “Hoje é uma grande noite para mim como artista, é a realização de um grande sonho. É a minha primeira vez em Jaguariúna e sempre sonhei em estar aqui. Fico muito feliz também de ter amigos sertanejos nesse evento maravilhoso”, comemora Mari Fernandez, que também gravou uma música inédita no palco do JRF.

Além do público presente, aconteceu a semifinal da prova dos Três Tambores, além das classificatórias de PBR e, também, das celebridades que marcaram presença no evento. Confira, a seguir:



Créditos: Pridia



Créditos: Pridia

Esportes

A terceira noite do JRF foi marcada pela semifinal da prova dos Três Tambores, modalidade de montaria a cavalo exclusivamente de mulheres, e a terceira edição consecutiva da PBR Jaguariúna Teams, que contou com cinco times: Apaches, Brutos, Cowboys, Rednecks e Titans.

As cinco primeiras atletas com maiores notas na modalidade Três Tambores foram:

1º lugar: Keila Mendonça – Tempo: 15,847

2º lugar: Mayana Muniz – Tempo: 15,997

3º lugar: Caroline Nogueira – Tempo: 16,002

4º lugar: Yasmin Oliveira – Tempo: 16,050

5º lugar: Analu Bosch – Tempo: 16,126

Os times classificados na montaria em touros da PBR Teams Brazil foram:

1º lugar: Cowboys – Pontuação: 344,25

2º lugar: Rednecks – Pontuação: 167,75

3º lugar: Brutos – Pontuação: 89,00

4º lugar: Apaches – Pontuação: 0,00

5º lugar: Titans – Pontuação: 0,00



Créditos: Pridia



Créditos: Pridia



Créditos: Pridia

Celebridades

Emilly Araújo

Arthur Piccoli e Ivy Moraes

Everton Neguinho

Letícia Nardim

Caio Afiune e Waleria Motta

“Chegamos na terceira noite com um público espetacular, que vibrou, cantou e se emocionou com os esportes e com os shows. Abrimos o segundo final de semana das comemorações de 35ª edição do JRF com tudo e temos a certeza de que amanhã será ainda melhor, fechando nossa festa com chave de ouro”, celebra Gui Marconi, sócio-diretor da Diverti, empresa por trás do Circuito Sertanejo e à frente do Jaguariúna Rodeo Festival, que, em sua última noite, vai receber Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Nattan e Dennis.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e vai trazer grandes competições de montaria e unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites, além das competições. Os ingressos já estão à venda, pela Total Acesso, disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Line-up – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

20/09 – Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana

21/09 – Zezé di Camargo e Luciano, Lauana Prado e Gusttavo Lima

27/09 – Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, Simone Mendes e Mari Sem Fim

28/09 – Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Nattan e Dennis

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 35 anos em 2024, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

