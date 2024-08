PREFEITO GUSTAVO REIS DETERMINA O FIM DO PROCESSO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, determinou o fim do processo de concessão dos serviços de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos do município à iniciativa privada. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, a servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE) contrários à privatização do setor, além de representante do Comitê em Defesa da Água de Jaguariúna, durante reunião no Paço Municipal.

O prefeito também determinou a retirada da Câmara Municipal do projeto que previa a criação da Sociedade de Abastecimento de Água e Esgoto de Jaguariúna (Saeja), uma autarquia para o setor de água e saneamento.

“O estudo que realizamos tinha o objetivo de nos guiar, mas, ao ouvir atentamente nossas comunidades, cheguei à conclusão de que este não é o caminho que devemos seguir. Não vamos mais ter privatização. Agora, nosso desafio é buscar alternativas para garantir que os investimentos necessários sejam feitos para garantir o abastecimento de água para a população”, disse o prefeito.

A proposta apresentada pela Prefeitura de Jaguariúna visava uma concessão do sistema público a partir de um diagnóstico apresentado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que considerou investimentos necessários para atingir as metas no novo Marco Legal do Saneamento até 2033.

“Agora vamos unir nossos esforços para garantir um futuro cada vez melhor para Jaguariúna. Conto com o apoio de todos vocês nessa nova jornada”, concluiu o prefeito.

INVESTIMENTOS

A Prefeitura de Jaguariúna já investiu no setor de abastecimento e saneamento mais de R$ 20 milhões desde 2021 em várias ações e obras, como a instalação de um sofisticado software de telemetria que possibilita o acompanhamento e a gestão, em tempo real, de todo o sistema hídrico e de abastecimento.

Além do sistema de telemetria, os investimentos incluem a construção das estações de tratamento de água (ETA) 5 e 6, que ampliam quase 60% a capacidade de abastecimento de Jaguariúna, com 270 litros por segundo, suficientes para abastecer uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Também foram construídos dois novos reservatórios, com capacidade de quase 5 milhões de litros de água. Outros investimentos também estão previstos.

Foto: Celso Lauro