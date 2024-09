Faculdade Einstein realiza mutirão gratuito de cirurgias eletivas a pacientes da fila do SUS

Entre os dias 12 e 15 de setembro, Projeto Kavanah reúne cerca de 40 voluntários para atendimento no Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna (SP)

São Paulo, 2 de setembro de 2024 – Entre os dias 12 e 15 de setembro, o Projeto Kavanah, iniciativa de extensão dos alunos de graduação de Medicina do Einstein, que tem o objetivo de apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS) e acelerar o atendimento a pacientes que aguardam por procedimentos na cidade, vai realizar um mutirão de cirurgias de pequena e média complexidades no Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna (SP).

Serão cerca de 40 voluntários do Einstein, entre estudantes, professores, médicos e uma equipe multidisciplinar, que inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem, engenheiros clínicos, cirurgiões ginecológicos, instrumentadores e anestesistas. A expedição conta também com apoio de outras organizações, como Tozzini Freire, Confiance Medical, Vemed, Cirúrgicas Fernandes, Intersurgical, Medtronic, Lavanderia Portinari e Centro Acadêmico Anna Turan.

Dr. Daniel Magalhães, integrante do corpo clínico do Einstein e coordenador médico do Kavanah, destaca a relevância da iniciativa: “Os mutirões são fundamentais para contribuir com a saúde pública e ampliar o acesso a cuidados médicos em regiões com alta demanda. Para esse tipo de cirurgia, alguns pacientes chegam a esperar anos. Em Jaguariúna, fizemos previamente exames de imagem e vamos realizar aproximadamente 40 cirurgias. Para isso, o Einstein fará doação de materiais e vai compartilhar a cultura de segurança do paciente”, conta.

Laura Aronne, aluna de Medicina do Einstein e diretora financeira e jurídica do Projeto Kavanah, conta como tem sido a experiência e organização da iniciativa que está em sua quinta edição: “Já passamos por Muzambinho (MG), Aparecida de Goiânia (GO) e Amparo (SP). No total, já realizamos mais de 100 procedimentos cirúrgicos em diversos pacientes. Cuidar das pessoas é essencial para construir uma sociedade mais justa e próspera, contudo, é imprescindível que esses atendimentos sejam realizados de maneira planejada e integrada às políticas públicas de saúde, com o objetivo de garantir a sustentabilidade e promover a melhoria contínua do sistema”, conclui.

Serviço

Data: 12 a 15 de setembro

Local: Hospital Municipal Walter Ferrari – Jaguariúna (SP)

Site: https://www.projetokavanah.com/