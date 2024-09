Apostas esportivas movimentam bilhões e atingem fortemente a população de baixa renda

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O valor das transferências via Pix para apostas cresceu mais de 200% desde o início de 2024. O dado foi divulgado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em alerta para o aumento preocupante das apostas esportivas no Brasil. Segundo Campos Neto, esse crescimento atinge principalmente as camadas mais vulneráveis da população.

Uma análise recente mostrou que 17% dos beneficiários do Bolsa Família estão envolvidos em apostas, o que representa um gasto de cerca de R$ 3 bilhões só no mês de agosto, dinheiro público para distribuição de renda desviado para outros fins. Campos Neto destacou que a situação pode piorar a inadimplência entre pessoas de baixa renda, já que muitos acabam comprometendo uma parte significativa da renda com essas apostas.

As apostas esportivas, ou “bets”, explodiram no Brasil nos últimos anos. Elas permitem que as pessoas apostem em jogos, principalmente de futebol, com a expectativa de lucro rápido. A facilidade de transferências via Pix contribuiu para o crescimento desse mercado, que atrai milhões de brasileiros.

O governo federal e o Congresso já estão de olho nesse fenômeno. Recentemente, houve discussões sobre a regulamentação mais rígida dessas plataformas, e algumas empresas que não se adaptaram às novas regras podem ter suas atividades suspensas. O objetivo é proteger os apostadores, principalmente os mais vulneráveis, e combater o vício em jogos.

Reportagem, Kristine Otaviano.

Agência Voz