9ª Edição do Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia 2024 Começa Esta Semana

O aguardado Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia chega à sua 9ª edição, prometendo encantar entusiastas de carros antigos e visitantes de todas as idades. O evento, que se consolidou como um dos mais importantes do segmento no país, acontecerá entre os dias 30 de maio e 2 de junho, coincidindo com o feriado de Corpus Christi. A entrada é gratuita.

Uma Festa para os Apaixonados por Autos Antigos

O evento ocupará uma área impressionante de 70 mil m², oferecendo uma ampla gama de atrações para o público. Os visitantes poderão desfrutar de uma praça de alimentação de 1.500 m², onde diversas opções gastronômicas estarão disponíveis para satisfazer todos os paladares. Além disso, 450 estandes estarão presentes, oferecendo uma variedade de produtos que vão desde peças para restauração até miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos antigos e outras antiguidades.

Exposição e Venda de Carros Antigos

O ponto alto do encontro será a exposição de cerca de 1.000 carros antigos, que estarão distribuídos pelo jardim da Praça Adhemar de Barros, no coração da cidade. Os visitantes terão a oportunidade de admirar veículos de diferentes épocas e estilos, todos meticulosamente restaurados e preservados. Para os colecionadores e entusiastas, esta é uma oportunidade única de adquirir peças raras e exclusivas.

Expectativa de Público

Os organizadores esperam atrair um público de mais de 500 mil pessoas durante os quatro dias do evento. A cidade de Águas de Lindóia se prepara para receber visitantes de todo o Brasil, proporcionando uma experiência inesquecível tanto para os apaixonados por autos antigos quanto para aqueles que buscam uma opção de lazer diferenciada no feriado de Corpus Christi.

O 9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia 2024 promete ser um espetáculo imperdível, celebrando a cultura dos carros antigos e proporcionando um fim de semana repleto de nostalgia e diversão. Prepare-se para um mergulho no passado e uma celebração única do automobilismo histórico em um dos eventos mais aguardados do ano.

Para mais informações, visite o site oficial do evento e acompanhe as redes sociais para atualizações e novidades. https://www.encontroaguasdelindoia.com.br/inscri%C3%A7%C3%Imagem

Imagem Divulgação