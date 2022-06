9º maior franquia do Brasil, Seguralta marca presença na ABF Expo Franchising 2022

Franquia de seguros participará do evento com foco em cidades do interior

Após o fim da pandemia no Brasil em 2022, os eventos começaram a voltar com tudo e, um dos acontecimentos mais esperados do ano no mercado de franquias, a ABF Expo Franchising, reabre suas portas esse ano, gerando muitas expectativas.

A Seguralta, nona maior franquia do Brasil, estará presente no evento, com o propósito de investir e aumentar o número de unidades nas cidades do interior do Brasil. Pesquisa da ABF (Associação Brasileira de Franchising), mostra que existem 11 municípios que mais cresceram no cenário do franchising. Desses, apenas quatro não se localizam no interior, o que comprova um movimento cada vez maior de interiorização do mercado das franquias.

“Nosso maior objetivo agora é expandir pelas cidades do interior, onde encontramos um mercado exponencial de clientes que querem estar próximos de seus fornecedores, sem precisar ir para as cidades vizinhas para serem bem atendidos”, ressalta Reinaldo Zanon, CEO da Seguralta.

A marca, que tem mais de 50 anos no mercado de seguros, leva para o evento modalidades de franquias enxutas, com valores de investimento inicial que variam entre R$30 mil e R$125 mil, nas opções Home Office, Basic e Standard e rentabilidade de até 30%.

Sob a gerencia dos irmãos Reinaldo e Luís Gustavo Zanon, a Seguralta cresceu 37% em faturamento no último ano e consolidou-se na nona posição no ranking de maiores franquias da Associação Brasileira de Franchising. A expectativa é um crescimento de 40% até o fim do ano.

Serviço:

ABF Franchising Expo São Paulo 2022

Data: 22 a 25 de junho

Horário: 13h às 21h (sábado das 11:30 às 18:30)

Local: Expo Center Norte

Mais Informações: https://www.abfexpo.com.br/pt/a-feira.html

Sobre a Seguralta

Com mais de 53 anos de mercado, a Seguralta está presente em todo o país e possui mais de 1.700 unidades operando em quatro modelos de negócios – Home Office, Basic e Standard. É a maior rede de franquias de Seguros do Brasil e a 9º maior franquia brasileira conforme ranking da Associação Brasileira de Franchising – ABF.