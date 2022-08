Santas Casas: Com piso da Enfermagem, custos aumentarão R$ 6,3 bi por ano

Os 1.824 hospitais filantrópicos e Santas Casas espalhados pelo Brasil

mantêm os atendimentos à população com dificuldade extrema diante da

falta de recursos e defasagem de quase duas décadas da tabela de

procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde). A situação, agora,

sofre agravante, com a lei que instituiu o Piso Nacional da Enfermagem,

o que aumentará em mais R$ 6,3 bilhões por ano os custos dessas

instituições. Diversas entidades de saúde recorreram ao STF (Supremo

Tribunal Federal) questionando a constitucionalidade da determinação,

já que a mesma não indica fonte de financiamento para cumprimento

(leia mais abaixo).

Levantamento feito pela CMB (Confederação das Santas Casas de

Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas) mostra o impacto,

por estado, do incremento anual que a determinação acarretará ao

setor filantrópico. Confira:

SUDESTE

São Paulo – R$ 1.315.000.000,00 (+ 31%)

Rio de Janeiro – R$ 304.726.898,00 (+ 96%)

Espírito Santo – R$ 176.429.359,00 (+ 109%)

Minas Gerais – R$ 1.173.100.000,00 (+ 103%)

SUL

Paraná – R$ 498.700.000,00 (+ 83%)

Santa Catarina – R$ 364.300.000,00 (+ 70%)

Rio Grande do Sul – R$ 724.600.000,00 (+ 42%)

CENTRO OESTE

Goiás – R$ 99.253.817,70 (+ 96%)

Mato Grosso – R$ 63.540.185,00 (+ 94%)

Mato Grosso do Sul – R$ 220.795.343,00 (+ 86%)

Distrito Federal – R$ 54.183.600,01 (+ 28%)

NORDESTE

Maranhão – R$ 8.010.258,00 (+ 36%)

Piauí – R$ 37.300.063,30 (+ 159%)

Ceará – R$ 183.707.730,00 (+ 127%)

Rio Grande do Norte – R$ 41.207.161,00 (+ 122%)

Paraíba – R$ 42.326.944,40 (+ 147%)

Pernambuco – R$ 274.946.434,00 (+ 110%)

Alagoas – R$ 94.579.726,00 (+ 129%)

Sergipe – R$ 53.748.415,00 (+ 142%)

Bahia – R$ 402.723.394,00 (+ 87%)

NORTE

Acre – R$ 11.654.305,20 (+ 82%)

Amazonas – R$ 13.153.296,40 (+ 58%)

Amapá – R$ 12.522.209,00 (+ 83%)

Pará – R$ 93.958.844,00 (+ 116%)

Rondônia – R$ 8.869.401,76 (+ 97%)

Tocantins – R$12.490.046,56 (+ 113%)

Na Bahia, por exemplo, as Obras Sociais de Irmã Dulce (BA) – que

realizam 2,2milhões de procedimentos ambulatoriais por ano, dispondo de

954 leitos hospitalares, terão um custo de R$ 10 milhões por mês para

arcar com a folha de 2.672 profissionais da categoria.

Com 72 serviços de saúde e assistência, presentes em diversas cidades

dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Ceará,

Pará e Amazonas, a Rede Associação Lar São Francisco de Assis na

Providência de Deus tem hoje 8.543 profissionais e o impacto mensal com

o novo piso da Enfermagem será de R$ 6,8 milhões.

Em Minas Gerais, a Santa Casa de Belo Horizonte terá custo de R$ 3,7

milhões mensais no pagamento de 2.502 profissionais de Enfermagem.

Já na capital de Alagoas, a Santa Casa de Maceió – que figura na

29ª colocação na lista Brasil dos Melhores Hospitais do Mundo 2022,

em ranking da revista norte-americana Newsweek, terá que despender R$

2,3 milhões por mês para o pagamento de 1.212 profissionais de

enfermagem. Por ano, o montante chegará a R$ 28,2 milhões.

“Os hospitais filantrópicos são a maior rede hospitalar do SUS,

mesmo acumulando décadas de subfinanciamento, assumindo dívidas para

bancar uma conta que não é sua, mas do sistema, tudo para não deixar

de assistir aos brasileiros. Já abatidos pela maior crise de saúde

pública da história, com a pandemia da Covid-19, as instituições

agora sofrem com essa lei, que pode significar a pá de cal para as

entidades que protagonizam o SUS no Brasil”, fala o presidente da CMB,

Mirocles Véras.

Pedido ao STF

A CMB e outras entidades nacionais que representam o setor de saúde

(Abramed, ABCVAC, ABCDT, ANAHP, CNM, Cnsaúde e a FBH) propuseram,

perante o Supremo Tribunal Federal (STF), ação direta pleiteando a

declaração de inconstitucionalidade da lei que criou piso salarial

mínimo nacional para a enfermagem.

No documento, os serviços de saúde reiteram o respeito ao papel da

enfermagem e concordam com a necessidade de permanente valorização da

categoria e disposição ao diálogo, mas defendem que o Congresso

Nacional e a Presidência da República, apesar de todos os estudos e

dados apresentados, ignoraram as fortes consequências para a

população brasileira da lei sancionada.

“Nós aguardamos um pronunciamento do Poder Judiciário enquanto

seguem em tratativas junto ao Poder Executivo e Legislativo para que se

cumpra o que foi prometido: que sejam identificadas e aprovadas as

fontes de financiamento para que a lei possa entrar em vigor de maneira

sustentável”, conclui Véras.