A AGRESSIVIDADE ATÍPICA DOS ELEFANTE

Quando ainda filhotes presenciaram a morte de seus pais por caçadores cruéis e desumanos Eles percebem e sentem muito mais que imaginamos. Sim, os elefantes são paquidermes que têm extrema sensibilidade e percepção do que está ao redor. Além disso, memória prodigiosa, portanto, não esquecem facilmente o que ocorre com eles, caso, por exemplo, maus-tratos ou vivenciarem a morte de alguns de seus pares, principalmente, por caçadores inescrupulosos e desumanos. Depois da descoberta da senciência dos animais, ficou bem mais fácil entender a vida e a reação dos animais em situações diferenciadas frente a qualquer adversidade ou até mesmo quando são bem tratados por algum ser humano. A senciência dos animais não pode mais ser descartada pela sociedade contemporânea, modificando assim o entendimento, respeitando a vida da fauna existente, inclusive, preservando-a da crueldade humana. O fato que irei descrever ocorreu na África do Sul, um convite à reflexão de todos nós para que tenhamos respeito a vida de todos os animais. Trata-se de um fato atípico: normalmente, os elefantes são animais dóceis, sendo nômades e caminhando em grupo, em busca de alimentos e praticamente não têm predadores, tendo em vista o seu porte elevado, sendo animais que pesam em média cinco toneladas e atingem os quatro metros de altura. São herbívoros, alimentando-se de folhas e frutas e pacíficos. Comunicam-se entre si com diversos sons diferentes, conhecidos como bramidos. A REBELDIA - destruição de fazendas pelos elefantes Certa vez, manada de elefantes invadiu uma fazenda produtiva de alimentos herbívoros, não para se alimentarem,mas destruindo tudo à frente, agindo com extrema rispidez e agressividade. Mas, não parou por aí. Posteriormente, as cenas de destruição repetiram-se diversas vezes e ninguém entendia o porquê e a razão. Os fazendeiros ficaram estupefatos, haja vista não entenderem a agressividade desses animais, considerados, como afirmei acima, dóceis. Alguma coisa estava errada. Assim, procuraram biólogos, zoólogos, pedindo-lhes ajuda, para que não mais ocorressem destruições, levando-lhes prejuízo e perigo iminente às suas vidas. BIÓLOGOS E ZOÓLOGOS - estudando o comportamento arredio dos paquidermes Os próprios biólogos e zoólogos estranharam o comportamento dos elefantes, pois não é normal tanta agressividade, sendo eles pacíficos por natureza. A reação dos animais demonstrava que havia algo que incomodava-os muito e precisava ser esclarecido, pondo fim à reação atípica. Resolveram então entrar nas matas africanas e por lá permaneceram aproximadamente vinte dias, analisando os detalhes, tirando fotos, filmando o dia a dia deles, acompanhando-os de perto. Era preciso desvendar o enigma que provocava reações agressivas. Depois de muito analisarem, concluíram que eram animais de pouca idade e deles se aproximaram cuidadosamente, acariciando-os, ganhando a confiança de cada um. Isso demandou algum tempo, afinal, os animais demonstravam ódio contra os humanos. Por isso, a dificuldade na aproximação. Mas, conseguiram lograr êxito e ganharam a confiança de todos eles, conduzindo-os para uma reserva. O amor e respeito foram indispensáveis para a mudança de comportamento. O PORQUÊ DE TANTA REBELDIA E AGRESSIVIDADE - viram de perto os pais serem mortos por caçadores Curiosamente, todos eles já tinham sido estudados por parte de pesquisadores de universidades e também por eles mesmos em tempos passados, percebendo uma identificação no corpo de cada um. Através disso, descobriram que quando filhotes presenciaram a morte dos pais por caçadores cruéis e insensíveis, matando-os impiedosamente para a retirada do marfim,haja vista a grande aceitação comercial do mesmo, principalmente, na Ásia. Então, cresceram com tal lembrança na memória, deixando-lhes um rastro de sofrimento e ódio contra humanos. Realmente, os elefantes têm memória prodigiosa e estava então revelada a razão de tanta agressividade. Passaram a ser tratados na reserva com toda atenção, carinho e proteção de guardas ambientais e voltaram à normalidade, vivendo tranquilos como é de praxe na família elephantidae. O fato aqui descrito ocorreu há aproximadamente doze anos e, inclusive, cito-o em palestras educativas nas escolas e universidades. Lembro que tais peculiaridades de sentir, ter consciência, sentimentos e emoções são provas insofismáveis da senciência dos animais e, por isso, precisam ser protegidos, respeitados, merecendo viver livres em seus habitats naturais. À luz dessas palavras, podemos afirmar enfaticamente - os animais sentem muito mais que imaginamos. Negar essa máxima, por analogia, é o mesmo que negar a existência do sol, da lua e estrelas. PINGANDO CONHECIMENTO JURÍDICO O STF - Supremo Tribunal Federal reconheceu, na quinta-feira passada, dia 27/05/21, a CONSTITUCIONALIDADE da Lei Estadual 7184/17 (RJ) que proíbe a utilização de animais como cobaias em testes para produção de cosméticos, material de limpeza e afins. Espera-se que esse paradigma se torne jurisprudência em outros estados e municípios que utilizam animais para a mesma finalidade. Gilberto Pinheiro é jornalista, (24287/DRT-RJ), palestrante em escolas,universidades, ex-consultor da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB - seccional RJ, destacando a senciência e direitos dos animais