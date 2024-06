A Comarca: Um símbolo de identidade e história para Mogi Mirim

O jornal centenário “A Comarca” não foi apenas um veículo de informação em Mogi Mirim; ele é um símbolo que representa a identidade cultural e a histórica da cidade. Desde sua fundação em 1900, “A Comarca” tem sido um guardião das memórias locais e um defensor das causas comunitárias. Recentemente, a cidade teve a honra de receber, por doação, a nomenclatura de “A Comarca” para ser inserida na denominação do Jornal Oficial de Mogi Mirim, no que passaria a ser Jornal Oficial A Comarca de Mogi Mirim. Para entrar em vigor será necessária a aprovação da Câmara Municipal de Mogi Mirim.

Como colunista, tive a honra de escrever por cinco anos, de 2016 a 2022, um total de 354 colunas sobre o comércio, a indústria e os prestadores de serviços, além das histórias de pessoas comuns que, ao lerem suas publicações no Jornal “A Comarca”, se viam representadas e teciam elogios.

Para a comunidade regional, “A Comarca” não apenas une gerações, mas também preserva histórias de vida e eventos marcantes que moldaram a cidade e toda região ao longo dos anos. Essa decisão de incorporação é crucial para garantir que as futuras gerações tenham acesso contínuo às narrativas que definem a comunidade, facilitando pesquisas sobre os fatos históricos locais.

Além de seu valor cultural e histórico, como gestor de marcas, reconheço o valor econômico significativo do nome “A Comarca”, sendo uma marca estabelecida e reconhecida no mercado local e no regional. Por mais de um século, o jornal tem sido uma voz influente e uma plataforma essencial para a comunidade.

Como presidente do COMPHIC, vejo a doação do acervo do jornal “A Comarca” para a Biblioteca Municipal de Mogi Mirim como um testemunho do valor duradouro da imprensa local e de seu papel essencial na preservação da memória coletiva. Esse gesto enriquece nosso patrimônio histórico e cultural, fortalecendo o compromisso com nossa identidade como cidade.

Atualmente, “A Comarca” é um símbolo de credibilidade, confiança e engajamento para Mogi Mirim e toda região, uma peça vital em nossa história compartilhada e um legado que honra todos aqueles que contribuíram para sua trajetória ao longo dos anos, desde os antigos linotipistas, jornalistas, repórteres, redatores, revisores, editores, diagramadores, até os habilidosos fotógrafos e vendedores de anúncios, todos elementos relevantes que faziam girar as máquinas da imprensa mogimiriana. Que continuemos a preservar nosso passado e nossa identidade.

Boa semana a todos e fiquem com Deus!