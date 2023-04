A equipe de voleibol adaptado da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo jogou na manhã de hoje, 26, pela Copa Jaguariúna, categoria 45+.

Jogando no Ginásio Azulão, na cidade sede da competição, Amparo venceu os dois confrontos. Na abertura, 2 a 0, contra Jaguariúna, com parciais de 15 a 11 e 15 a 4. Em seguida, vitória contra o Círculo Militar Campinas, por 2 sets a 1, com parciais de 17 a 16, 8 a 15 e 15 a 9.

Amparo jogou com Léia, Marleni, Dinorah, Claudia Kosque, Rita Jacone, Márcia, Mara, Cassandra, Cláudia Frazão, Fátima, Dulceia e Dalva. As equipes foram orientadas pelas professoras Cassandra e Alessandra