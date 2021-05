A Festa do Peão de Americana foi adiada e acontecerá de 10 a 19 junho de 2022.

O Clube dos Cavaleiros, entidade que responde pelo festival, tomou a decisão priorizando a imunização completa da população. “Ficamos tristes, claro! Pelo segundo ano consecutivo, nos vemos totalmente impossibilitados de dar continuidade a um evento com mais de 30 anos de história, que se tornou referência e uma das mais importantes festas sertanejas do país. Adiar para o segundo semestre seria totalmente arriscado neste momento tão incerto. Nossa tristeza também se estende à falta de geração de tantos empregos, diretos e indiretos, e que são de suma importância para mais de 15 mil pessoas. Lamentamos, mas realmente não temos o que fazer. A saúde do ser humano é o mais importante. Também reforço a nossa solidariedade a todas as famílias das vítimas da Covid-19”, declara Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros.