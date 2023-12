A GRAMA AZUL

Você já ouviu falar na parábola da grama azul? Certa vez o Tigre e o Burro estavam brigando. O Tigre dizia ao Burro: a grama é verde. Já o Burro insistia: não senhor, a grama é azul. Então o Tigre, inconformado, passou a viver tentando provar ao burro a sua afirmação. Comparava os tons de verde de tudo o que encontrava na natureza, passava as noites em claro pensando em como fazer o Burro acreditar nele e por vezes tinha acessos de nervoso e pressão alta, inconformado com a burrice do Burro. A teimosia do Burro era tanta e a insistência do Tigre também, que aquilo já tinha virado uma briga sem fim. Então a bicharada resolveu agendar uma reunião com o Leão, o rei da floresta, a fim de que ele acabasse com a discussão.

Chegando à audiência, o Burro disse: “Eu estou afirmando que a grama é azul e o Tigre não entende. O senhor concorda comigo”? “Bom se o senhor Burro está dizendo que a grama é azul, então a grama é azul”, declarou o Leão, e tratou logo de dispensar o animal que saiu feliz da vida e ainda fez questão de pedir ao Leão que punisse o Tigre. Pois ele chamou o Tigre e lhe deu como punição dois anos de silêncio absoluto. O Tigre teve que aceitar mas perguntou: “Majestade, não é possível. O senhor sabe que a grama é verde, então porque me puniu”? E ele respondeu: “O que importa aqui não é a cor da grama, mas o fato de uma criatura com bravura e inteligência como você, estar desperdiçando seu tempo precioso discutindo com um burro, tentando ganhar validação em algo que você já sabe que é verdade”.

Infelizmente encontramos por aí pessoas que insistem em suas afirmações (e nada contra quem segue suas ideologias) mas fazem isso cegamente. Não ouvem, não argumentam, não aceitam abrir a mente e chegam inclusive a distorcer a realidade, só para não darem o braço a torcer, mesmo quando os fatos mostram que elas estão erradas. São os egos inflados, os arrogantes, os donos de si.

Outras pessoas, mesmo com a vida lhes mostrando que estão indo por um caminho errado, colhendo maus resultados, ainda insistem nas suas crenças porque aprenderam a viver assim, dentro de suas próprias ilusões. Para essas pessoas, falta até mesmo força de vontade e coragem pra mudar.

Você já conheceu gente assim? E já tentou argumentar com elas? Então você pode estar dando “pérolas aos porcos”. A bíblia sagrada usa essa expressão em Mateus 7:6. As pérolas, no caso, significam justamente gastar o que temos de precioso com quem não se importa. Portanto, o que você tem de valor, como seus ensinamentos, seu tempo, seu amor, suas palavras, seus conselhos, sua sabedoria, devem sim ser espalhados, disseminados, mas é preciso ter sabedoria para não desperdiçar toda essa riqueza com aqueles que não se importam com nada do que você está dizendo ou fazendo por elas.

Pode parecer rude dizer isso, mas é fato. Existem pessoas que estão tão endurecidas pela vida, presas em seus traumas, medos, ressentimentos ou mágoas, que não conseguem acreditar mais em nada diferente do que vivenciaram durante toda a vida. Elas têm uma ligação tão forte com tudo que aprenderam, daquele jeitinho, naquele formato, com os mesmos costumes, sem tirar nem pôr, que qualquer informação diferente lhes parece uma ameaça ou, no mínimo, causa estranheza. São as crenças limitantes, que aprisionam a mente num lugar comum impedem as pessoas de observar o novo. É como se essas pessoas enxergassem a vida por uma lente desfocada ou limitada.

Não estou dizendo aqui que devemos desistir das pessoas. Não é isso. Mas precisamos ser inteligentes e saber até onde devemos ir. Afinal o nosso direito termina onde começa o direito do outro. E o outro também tem o direito de continuar vivendo do jeito dele, sem o que temos para oferecer, já pensou nisso? Portanto, observe que o Tigre tinha a melhor das intenções e tentou mostrar ao Burro de que cor, de fato, é a grama. Porém ele errou ao insistir com o Burro além do que deveria.

Como terapeuta, pela experiência com meus clientes, posso afirmar que ninguém muda – de opinião, de hábitos, de costumes, ou seja lá do que for – por imposição. Para enxergar o que está debaixo do próprio nariz, ou o que está guardado lá no mais profundo dos sentimentos, é preciso querer. E querer de verdade, com toda a vontade. Já atendi filhos que não queriam estar ali na sessão, mas foram encaminhados pelos pais. E vice-versa. E eu só começo o tratamento se a pessoa realmente entender que aquilo faz sentido para ela. É impossível um despertar de mente sem vontade e entrega.

Portanto ajude, ofereça seu tempo, repasse sua sabedoria, gaste a sua energia, mas com sabedoria. Faça como o Tigre que aprendeu, às duras penas, que quando o Burro fala, a inteligência se cala.

Um excelente final de semana e até a próxima!