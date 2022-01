Acusados de realizarem furtos em comércios são detidos

Em casa abandonada, polícia localizou produtos furtados de barbearia

A Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira deteve dois homens acusados de realizarem furtos em comércios da cidade na madrugada de quarta (29) para quinta-feira (30). Produtos de uma barbearia foram encontrados em uma casa na rua Constábile Romano.

De acordo com a GCM, os policiais foram requisitados via telefone que dois homens estariam tentando entrar em uma padaria na avenida XV de Novembro. Os policiais se deslocaram até a padaria quando por meio das imagens das câmeras de vigilância puderam constatar que se tratava de dois homens conhecidos pela polícia.

Logo mais, outra vítima entrou em contato com a GCM alegando que os homens teriam furtado uma barbearia próximo à avenida XV de Novembro. Neste local, os homens forçaram a porta com o uso de uma chave de fenda e conseguiram acessar o interior do estabelecimento.

No local, ainda de acordo com a GCM, foram furtados perfumes, cremes e gel de cabelo. Os policiais tiveram acesso às imagens da câmera de vigilância da barbearia e viram se tratar da mesma dupla que estaria tentando entrar na padaria.



Já pela manhã, em patrulhamento pelas ruas da cidade, os Guardas Municipais conseguiram localizar os dois homens na rua Bruno Carlstron. Em busca pessoal com os homens foram localizados um frasco com gel de cabelo e R$10,00 em notas de dois reais. Com o outro, nada de ilícito foi encoantrado.

Porém, após a elaboração do Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, o Delegado conseguiu a informação de que produtos estariam escondidos em uma casa abandonada na rua Constábile Romano. Realizadas buscas, os policiais conseguiram encontrar mais frascos de gel para cabelos.

Os homens foram presos pela Polícia Civil e todos os produtos foram entregues ao proprietário da barbearia.