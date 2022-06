A importância do uso correto da rede coletora de esgoto

Muitas pessoas ainda sofrem com entupimentos nas redes de esgoto. Você sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, ainda há quem descarte diversos objetos e lixo em vasos sanitários, e gordura e óleo de cozinha usado em pias. A concessionária Águas de Holambra realiza, constantemente, campanha de conscientização para mudar esse cenário.

“Com frequência, nossas equipes encontram obstruções causadas por muito lixo, peças de roupa, estopa, absorventes femininos, fio dental, cabelo, cotonetes, papel higiênico”, afirma o coordenador de Engenharia e Operações da Águas de Holambra, Alan Pedra. Ele lembra que as redes coletoras de esgoto não são construídas para receber este tipo de lançamento. “Lugar de lixo, de papel higiênico e afins – além de peças de roupa, não é no vaso sanitário. É importante que as pessoas se lembrem que vivemos em comunidade, nossas atitudes podem afetar nossos vizinhos, nossa rua, nosso bairro”, alerta Alan.

O acúmulo de gordura também é um grande causador de entupimentos. “Por isso é tão importante que a população não descarte óleo de cozinha usado no ralo da pia. Essa gordura, aliada a outros detritos, forma uma massa dura como concreto, obstruindo a rede”, explica Alan.

REDE PLUVIAL X REDE DE ESGOTO

A Águas de Holambra lembra ainda que ligações corretas de água pluvial também evitam entupimentos. Segundo Alan, a tubulação de esgoto não é dimensionada para receber água de chuva. “A água de chuva não pode estar ligada à rede de esgoto, não suporta o volume da água de chuva. Por isso, essa prática também provoca entupimento, rompimento de tubulação e até transbordamento de esgoto nas ruas ou dentro do imóvel”, afirma.

Ele informa que, para verificar se as instalações de sua residência estão corretas, basta jogar um pouco de corante no ralo do quintal de seu imóvel. Se a água colorida chegar até a sarjeta, significa que a ligação está correta. “Para regularizar as instalações é preciso contatar o serviço de um pedreiro de sua confiança”, conclui Alan.