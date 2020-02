A instituição sem fins lucrativos Centro de Equoterapia de Jaguariúna é considerada referência no Brasil

Com mais de 350 mil atendimentos e segue há 19 anos habilitando e reabitando sonhos através do cavalo

Em uma área de 90 mil m2, o Centro de Equoterapia de Jaguariúna é considerado o maior centro de habilitação e reabilitação da América Latina, sendo referência no Brasil. Até o final de 2019 já foram feitos mais de 350 mil atendimentos a pessoas com alguma necessidade especial, seja física, psicológica, cognitiva ou emocional. Destaca-se também o aumento da procura por pessoas com autismo.

Segundo o IBGE, 45,6 milhões de pessoas tem ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira, sendo elas autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração. Essas necessidades podem muitas vezes ser amenizadas com o tratamento com cavalos.

A equoterapia é um tipo de tratamento complementar ao da medicina tradicional que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo proporcionando cerca de 22.500 incentivos musculares. No CEJ, a equoterapia é realizada em um ambiente adequado e especializado, com cavalos treinados e dóceis, intermediado por uma equipe multidiciplinar para que o desenvolvimento da pessoa seja estimulado. Durante todas as sessões estão presentes um guia, um lateral e um equoterapeuta, que pode ser um fisioterapeuta especializado, psicopedagogo ou fonoaudiólogo, por exemplo, para orientar o tratamento.

Todo trabalho realizado pela instituição nasceu da descoberta da missão de vida do cavaleiro Wilson Mellilo em utilizar os cavalos para fazer um bem à sociedade. “O cavalo sempre fez parte da minha vida. Desde pequeno comecei a montar e levei toda a minha família para isso. Quando me aposentei no esporte e comprei esse Haras, meu objetivo era montar um centro de reabilitação equestre, mas pensando melhor, decidi criar um centro de reabilitação humana”, lembra Wilson, idealizador e sócio proprietário do CEJ.

Dentre vários centros de reabilitação com cavalos, o CEJ se diferencia por ter uma estrutura que foi projetada para ser um centro equoterapia e não apenas adaptada para a função. Segundo a sócia proprietária, Veridiana Mellilo, hoje o CEJ tem o melhor sistema de rampa de montagem da América Latina, além de oferecer uma estrutura única com picadeiro coberto, ambiente climatizado e contato com a natureza durante todo o atendimento. “Buscamos hoje dar um tratamento de primeiro mundo! Cuidamos de nossos praticantes, de suas mães – atendidas por nossas psicólogas – de toda a infraestrutura, lanche, transporte e animais.”, acrescenta Wilson.

Os benefícios da equoterapia incluem o desenvolvimento do afeto, devido ao contato da pessoa com o cavalo; estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva; melhora da postura e do equilíbrio; aumento da autoestima e a autoconfiança, promovendo a sensação de bem-estar; melhora o tônus muscular; desenvolvimento da coordenação motora e percepção dos movimentos. Entre tantos benefícios, a equoterapia faz com que a pessoa se torne mais sociável, facilitando o processo de integração nos grupos, o que é muito importante principalmente em casos de autismo.

Maria Aparecida, mãe do Rafael está satisfeita com o trabalho realizado no CEJ. “Ele foi diagnosticado como espectro autista. Com a Equoterapia o Rafa melhorou muito! Melhorou a autoestima, melhorou a coordenação porque até então ele tinha muita escoliose e agora as costas dele está perfeita!”.

A Ivone desconhecia os benefícios da equoterapia e decidiu tentar a terapia com seu filho Vinícius. “Eu não tinha conhecimento algum sobre a Equoterapia. Quando o Vinícius nasceu, na primeira consulta com o pediatra soubemos que ele tinha um probleminha no cérebro. Ele veio para a ‘Equo’ quando tinha 01 ano e meio. Foi o dia mais feliz da minha vida! Ele amou o cavalo! Daí para frente ele começou a mexer mais a mão, firmar mais a cabeça e o tronco. Hoje ele já senta comigo no computador, parece um mocinho.”.

Nesses 19 anos de trabalhos, os resultados são sempre surpreendentes. É o caso do Washington de 40 anos com diagnóstico de Encefalopatia Crônica Não Progressiva -Paralisia Cerebral. “Ele chegou ao nosso centro em uma cadeira de rodas e hoje está andando. Um dos casos mais emocionantes, que nos orgulha e nos incentiva a continuar”, se emociona Mellilo.

O próximo passo é ir além com a realização de projetos para autistas. Diante do sucesso e expertise do CEJ, nasceu o Centro de Referência do Autismo – CAJ em maio de 2019 que, nos dias atuais, comprova um crescimento surpreendente atendendo em menos de um ano 120 famílias.

Para Veridiana Mellilo o segredo do sucesso é estar alinhado com o seu propósito. “Vivemos a arte de servir. Colocamos nossa energia e coração em uma causa nobre e necessária,” afirma Veridiana.

Sobre o Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ)

Localizado na cidade Jaguariúna- SP, o CEJ é considerado o maior centro de reabilitação por equoterapia da América Latina e atende 380 famílias, cerca de 50 praticantes por dia.

O Centro de Equoterapia de Jaguariúna é uma instituição que nasceu em 27 de julho de 2001 como realização do sonho do cavaleiro Wilson Mellilo em habilitar e reabilitar pessoas através do cavalo.

Em sua estrutura, o CEJ possui uma área física 90.000m2, um picadeiro coberto 2.400m2, 2 rampas de montagem em alvenaria com barras de proteção, pista coberta e climatizada, parquinho adaptado e cavalos destinados exclusivamente para a Equoterapia.

O CEJ conta com uma equipe multidisciplinar completa para o atendimento: na área de psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia e equitador.

Sobre a Equoterapia

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais.

Esse tipo de terapia emprega o cavalo para promover ganhos a nível físico e psíquico, pois é uma atividade que exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio.

A interação com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima.

A equoterapia pode ser praticada por qualquer pessoa sem restrições médicas a partir de 02 anos de idade, sobretudo, ela pode ser uma terapia complementar muito importante em casos como: Síndrome de Down; Paralisia cerebral; Esclerose múltipla; Sequelas de acidentes e cirurgias; Doenças genéticas, ortopédicas e musculares; Acidente vascular cerebral (AVC); Trauma crâneo-encefálico; Atraso maturativo; Autismo; Falta de coordenação motora; Deficiência visual; Deficiência auditiva; entre outras deficiências.

A técnica foi reconhecida em 1997 pelo Conselho Federal de Medicina, mas existe há muito mais tempo. Há registros de que os cavalos eram usados em tratamentos terapêuticos há mais de dois mil anos na Grécia Antiga. O primeiro centro de equitação para pessoas com deficiência surgiu em 1967, nos Estados Unidos. No Brasil, o método passou a ser valorizado a partir de 1989, em Brasília. Atualmente, a técnica terapêutica é praticada em mais de 30 países.

A equoterapia é uma maneira de reabilitação prazerosa e mais uma forma de se manter ativo socialmente e fisicamente, além de melhorar a qualidade de vida.