A Junta Militar de Holambra Recebe Visita para Orientações Técnicas

Da Redação

Fotos Prefeitura Municipal

Tenentes do Exército de Sorocaba Colaboram na Busca por Eficiência e Eficácia

A Junta Militar de Holambra teve a honra de receber, nesta segunda-feira, uma visita especial que promete contribuir significativamente para a otimização de suas operações. Os tenentes Paulino Santos e Flávio Lisboa Afonso, representando o Posto de Recrutamento e Mobilização do Exército de Sorocaba, trouxeram consigo uma riqueza de conhecimento e experiência em uma “Visita de Orientação Técnica”.

Este encontro estratégico foi marcado por um compromisso conjunto de orientar, fiscalizar, atualizar e padronizar procedimentos nas operações da Junta Militar de Holambra. O objetivo central é contribuir para a eficiência e eficácia das atividades realizadas localmente.

O Exército de Sorocaba trouxe sua expertise para colaborar com a Junta Militar de Holambra, confirmando a importância fundamental deste órgão na execução das políticas e regulamentações relacionadas ao serviço militar. Através da troca de informações, da busca pelas melhores práticas e da harmonização de procedimentos, ambas as partes são determinadas pelo aprimoramento do trabalho desempenhado pela Junta Militar.

Esta visita exemplifica o compromisso contínuo das instituições militares em fortalecer e aprimorar a infraestrutura e os processos que sustentam a defesa nacional.