“A PAIXÃO DE CRISTO” EMOCIONA O PÚBLICO NO TEATRO MUNICIPAL

O primeiro dia de apresentação do Espetáculo “A Paixão de Cristo” lotou o Teatro Municipal Dona Zenaide.

O espetáculo é realizado pela secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna e apresentado pelos alunos da Escola das Artes.

A encenação conta com momentos de muita emoção e retrata de maneira impactante uma das histórias mais bonitas da humanidade.

“A Paixão de Cristo” ainda terá exibições na sexta-feira, dia 7, e no sábado, dia 8, a partir das 20h.

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início das sessões, limitados a dois por pessoa.

Libras

As pessoas com problemas de audição também poderão acompanhar o espetáculo. Todas as sessões vão contar com intérprete de Libras, garantindo a acessibilidade.

Novidade

Pela primeira vez na história Jaguariúna terá a encenação de “A Paixão de Cristo” na versão infantil. O espetáculo infantil conta com cerca de 90 crianças, na faixa etária de 4 a 14 anos, reunindo atores, bailarinas e figuração, e acontece na sexta-feira, 7, e sábado, 8, a partir das 16h.