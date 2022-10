A peça inspira as crianças a evitarem o desperdício como uma forma de salvar a natureza do planeta.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e

Economia Criativa apresenta o espetáculo de artes cênicas “Viva a

Natureza” com patrocínio da Agristar e produção da Sancell.

No dia 20 de outubro de 2022 (quinta-feira), às 14h, o espetáculo de

teatro infantil “Viva a Natureza” será apresentado com entrada

gratuita no Centro do Idoso, que fica na Rua Pref. Pedro Ferreira Alves,

n° 254-276, Santo Antônio de Posse – SP.

A peça “Viva a Natureza” retrata o universo de duas crianças que,

ao brincar no sítio do avô, descobrem que há algo de errado nos

arredores da propriedade. Ao se depararem com uma imensidão de lixo, as

crianças resolvem iniciar a limpeza e despoluição deste pedaço de

natureza. Porém, terão que lidar com um grande vilão chamado

Desperdício, que irá dificultar de todas as maneiras essa empreitada.

Nesta aventura eletrizante, as crianças precisarão unir forças com

todas as criaturas pequeninas que vivem no sítio: Dona Borboleta, Sra.

Abelhinha, Dr. Vagalume e até as crianças da plateia, que serão

convidadas a participarem deste combate à poluição.

Nesta cidade, o projeto é patrocinado pelo Agristar, empresa que apoia

iniciativas que inspiram transformações de impacto ambiental e social,

visando um futuro melhor para as próximas gerações.

Sobre a Agristar: Com 60 anos de experiência, a Agristar é uma das

maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e

comercialização de sementes de hortaliças, flores e ervas. Atua no

mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed e Superseed,

e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através da linha Topseed

Garden. Sediada em Santo Antônio de Posse, em SP, a empresa possui

quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento

estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que

asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos

climas e regiões.

SERVIÇO: Espetáculo “Viva a Natureza”

Classificação Livre

Entrada Gratuita

Quando: 20 de outubro de 2022 (quinta-feira) – Horários: 14h

Onde: Centro do Idoso Endereço: Rua Pref. Pedro Ferreira Alves,

n°254-276 CEP: 13830-000 – Santo Antônio de Posse – SP