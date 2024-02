A pedido de moradores, vereadora Alice busca SAAE para resolver esgoto acumulado nos Pedrosos

A vereadora Alice Veríssimo (União) esteve, na tarde de 15 de fevereiro, no Loteamento Jardim Jaguari, no bairro dos Pedrosos, para conferir um problema na estação de tratamento de esgoto, que estava acumulando dejetos e provocando mau cheiro.

O pedido foi feito pela Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento, por meio das redes sociais, relatando o problema. “A Câmara Municipal de Amparo foi acionada e o que pude apurar foi que a bomba da estação estava quebrada, não tinha força para sugar. Com tudo parado, todo o bairro foi afetado com o forte mau cheiro”, explica Alice.

Em contato com o superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE Amparo), Gilberto Piassa, a vereadora foi informada que uma mangueira foi disponibilizada no domingo (dia 18) para fazer a drenagem do local. “Estive lá e já tinha baixado bastante à tarde. Na segunda de manhã, o caminhão hidrojato fez uma limpeza e drenou novamente, mas já estava retornando o acúmulo”, detalhou.

Alice garante que continuará acompanhando o serviço até que a bomba seja trocada. “Também vou verificar onde estão sendo lançados os desejos sugados pela mangueira, porque os moradores dizem que estão indo direto para o rio. O SAAE diz que os dejetos estão sendo lançados numa rede de esgotos”, finaliza.