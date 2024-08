“A Posse Pode e Merece Mais” Lança Ricardo Cortez como Candidato a Prefeito e Preto Eventos como Vice

Aliança entre MDB, PP, Republicanos e PDT destaca compromisso com desenvolvimento industrial e melhorias sociais em Santo Antônio de Posse

Na noite de 2 de agosto, a coligação “A Posse Pode e Merece Mais” formada pelos partidos MDB, PP, Republicanos e PDT, anunciou oficialmente a candidatura de Ricardo Cortez para Prefeito de Santo Antônio de Posse, com Preto Eventos como candidato a Vice-Prefeito. O evento, realizado no Cãmara Municipal, reuniu colegiados, amigos e apoiadores, além de contar com mensagens gravadas de apoio de importantes figuras políticas, incluindo o Deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

A coligação também revelou os 48 candidatos que disputarão uma cadeira na câmara municipal, enfatizando a união de forças para as eleições de 6 de outubro. Em seu discurso, Ricardo Cortez destacou a importância de revitalizar o desenvolvimento industrial no município: “Precisamos deixar o marasmo e retomar a vinda de indústrias, maior combustível para o ser humano o que reflete imediatamente na melhora do social e da saúde, pontos importantes para o bem-estar do ser humano. Não menos importante é uma atuação efetiva na Educação ampliando seus braços para inseri-la nas ações cotidianas das famílias.”

O apoio de líderes políticos regionais e nacionais ao evento evidenciou a relevância da coligação na disputa eleitoral. A união dos partidos MDB, PP, Republicanos e PDT representa um esforço conjunto para promover um futuro melhor para Santo Antônio de Posse, com políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A coligação “A Posse Pode e Merece Mais” acredita que Santo Antônio de Posse tem um grande potencial de crescimento e que, com trabalho e dedicação, é possível transformar o município em um lugar ainda melhor para viver.