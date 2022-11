A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza amanhã, dia 5, mais uma campanha de doação de sangue



A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza amanhã, dia 5, mais uma

campanha de doação de sangue e convoca as pessoas que estão aptas a

doar para participarem e ajudarem quem está precisando. A ação

acontecerá em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp) no Centro de Especialidades – UniFaj – I.

Os voluntários deverão ir até o local das 8h30 às 12h. No local

será feita uma pré-entrevista para saber se eles estão aptos a doar

sangue.

Entre os requisitos estão: pesar no mínimo 50 kg, apresentar boas

condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira

doação tenha sido feita com até 60 anos.

Ao fim da campanha, todo o sangue coletado será destinado ao Bando de

Sangue da Unicamp que abastece o Banco de Sangue Regional.

O Centro de Especialidades fica na rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco.