Abbraccio oferece promoções via delivery e promove bons momentos em casa

Os apaixonados por comida e lifestyle italiano têm mais um motivo para comemorar! O Abbraccio está com promoções no delivery, via iFood, que ajudam a levar a mesma experiência do restaurante para dentro de casa. Seja no almoço em família aos finais de semana ou naquele happy hour, o delivery do restaurante oferece opções deliciosas para os mais diferentes momentos.

Quem não gosta de variar o cardápio aos sábados e domingos? A promoção dos Pratos Família, feitos sob medida para compartilhar, é a escolha ideal para esses dias que pedem um almoço especial em casa. As opções chegam prontinhas para serem saboreadas, sem dar nenhum trabalho. É possível comprar quatro Gnocchi, pagando apenas três (R$ 149,80), e ainda escolher entre o molho Basilico, feito com pesto cremoso e finalizado com nozes, manjericão e tomate-cereja, ou molho Bolognese, finalizado com ricota fresca.

Há também preços especiais para quem pedir dois pratos família. Optando pelo Fileto Parmeggiano, filé-mignon empanado, gratinado com queijos, ou pelo Pollo Família, que traz três cortes de peito de frango grelhados servidos com molho Brianni, Fontina e Marsala, o cliente paga R$ 179,90 pelos dois pratos e tem direito a quatro acompanhamentos.

Se a pedida for o Spaghetti Polpetti, servido com deliciosas almôndegas de carne com especiarias e molho pomodoro, ou o Pappardelle Alfredo con Pollo, servido com o tradicional molho Alfredo e enriquecido com toque de limão-siciliano e tiras de frango grelhado, os dois pratos saem por apenas R$ 159,90.

E tem promoção durante a semana também. Para promover aquele happy hour gostoso, sem nem precisar sair de casa, o delivery oferece a promoção Carbonara Bites mais cerveja Stella Artois, válida às quartas-feiras e aos domingos. O aperitivo, um bolinho crocante por fora e macio por dentro, é feito de risoto arbóreo com pancetta, e vai acompanhado de molho carbonara especial, preparado com um mix de temperos da casa. São duas opções, Carbonara Bites (10 unidades) mais duas Stella (R$ 59,90) ou Carbonara Bites (20 unidades) mais quatro Stella (R$ 99,90).

Em Campinas, o Abbraccio está localizado no primeiro piso do shopping Iguatemi.

Sobre o Abbraccio

O Abbraccio conta com 12 unidades no país, localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, traz uma experiência diferenciada de casual dining fundamentada na hospitalidade calorosa e em um cardápio variado, com um toque moderno e vibrante. Ambiente inspirado no lifestyle italiano, com cozinha aberta que permite que os clientes acompanhem de perto a preparação dos pratos com massas artesanais e ingredientes frescos. O Abbraccio restaurante pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com a marca Outback Steakhouse no país.