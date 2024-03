ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO

Estão abertas até o dia 31 de março as inscrições para novo Concurso Público voltado à contratação e cadastro reserva de profissionais para 26 diferentes cargos em Holambra – a maior parte deles, vinculados à Educação. As inscrições podem ser feitas pelo site http://portal.recrutamentobrasil.com.br. Entre as vagas estão agente escolar, motorista de ambulância, operador de motoniveladora, faxineira, merendeira, motorista de ônibus, serviços gerais, auxiliar de enfermagem, assistente técnico pedagógico, coordenador pedagógico, médico especialista, professor adjunto, professor de educação básica e turismólogo!